Православные верующие сегодня вступают в Великий пост

Источник материала: Полесская правда



У православных верующих сегодня начинается Великий пост, который завершится 19 апреля праздником Светлого Христова Воскресения – Пасхой. Великий пост самый строгий и длится семь недель. Первый день Великого поста называют Чистым понедельником, а всю первую неделю — Чистой седмицей. Речь тут идет, главным образом, о духовной чистоте. Начинать пост нужно с исповеди и святого причастия.

По церковному уставу на протяжении всего периода поста верующие воздерживаются от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Основу рациона в дни поста составляют изделия из муки и воды, фрукты, овощи, соленья и квашенья, грибы, крупы, бобовые, соевые, мед и варенье, орехи, семечки, сухофрукты. Особо строгими являются первая и последняя недели поста, в праздники Вербного воскресенья (12 апреля) и Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) допускается употребление рыбы и других морепродуктов.

Пост – это особенное время воздержания и молитвы, время духовного очищения, и на ограничении в питании не заканчивается. Православные христиане стараются часто бывать в церкви, меньше думать о мирских заботах, ограничивая себя не только в пище но и в помыслах и деяниях. Верующим следует избегать раздражительности, сквернословия, проявления злобы, а также осуждения окружающих. Под запретом не только любые развлекательные мероприятия, но и безделье и просмотр развлекательных программ по телевизору.

Прп. авва Дорофей:

Каждый, приступающий к подвигу поста, должен знать: «Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно, и потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. И оказывается, что он не только не положил камень, а снял два и может разрушить всю стену осуждением ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что он совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника…»

Поэтому суть любого христианского поста состоит, прежде всего, в усиленной молитве, а также в борьбе со страстями и желаниями. И лишь на втором плане – в ограничении в употреблении пищи животного происхождения.