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Православные верующие сегодня вступают в Великий пост
02.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По церковному уставу на протяжении всего периода поста верующие воздерживаются от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Основу рациона в дни поста составляют изделия из муки и воды, фрукты, овощи, соленья и квашенья, грибы, крупы, бобовые, соевые, мед и варенье, орехи, семечки, сухофрукты. Особо строгими являются первая и последняя недели поста, в праздники Вербного воскресенья (12 апреля) и Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) допускается употребление рыбы и других морепродуктов.
Пост – это особенное время воздержания и молитвы, время духовного очищения, и на ограничении в питании не заканчивается. Православные христиане стараются часто бывать в церкви, меньше думать о мирских заботах, ограничивая себя не только в пище но и в помыслах и деяниях. Верующим следует избегать раздражительности, сквернословия, проявления злобы, а также осуждения окружающих. Под запретом не только любые развлекательные мероприятия, но и безделье и просмотр развлекательных программ по телевизору.
Поэтому суть любого христианского поста состоит, прежде всего, в усиленной молитве, а также в борьбе со страстями и желаниями. И лишь на втором плане – в ограничении в употреблении пищи животного происхождения.
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