Караев рассказал о критериях помилования осужденных за сбыт наркотиков и интернет-разведке

— Департамент исполнения наказаний вместе с судом и прокуратурой вырабатывает критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке лиц, осужденных за сбыт наркотиков. Например, такими подходами могут быть поведение в местах лишения свободы, раскаяние в содеянном, отбытие половины срока, поручительство родственников или близких, — сказал Караев.





Министр отметил, что за последние пять лет в Беларуси достигнуты значительные успехи в борьбе с наркопреступностью. Главным итогом он назвал то, что с 2015 года не было зафиксировано ни одного случая смерти от передозировки лица, не достигшего совершеннолетия.





Достигнуто это в том числе и за счет комплексного подхода к вопросу с точки зрения законодательства, профилактики и раскрытия преступлений.





— Например, сделали большие сроки за распространение в клубах, школах, ресторанах, дискотеках — за это можно получить до 20 лет, — уточнил Караев.





МВД также делает ставку и на интернет-разведку.





— Сбыт и распространение наркотиков сегодня происходит в основном через интернет. Поэтому наше управление по борьбе с наркотиками во взаимодействии с Оперативно-аналитическим центром при президенте и Парком высоких технологий усиленно занимается интернет-разведкой. В этом мы добились немалых успехов. Пресечь деятельность сомнительных сайтов мы не всегда в состоянии, но доступ к ним прекратить можем, — сказал глава МВД и отметил, что в последнее время наркоторговцы изменили систему расчетов и перешли с электронных кошельков на криптовалюту.