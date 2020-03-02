ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Караев рассказал о критериях помилования осужденных за сбыт наркотиков и интернет-разведке

02.03.2020 09:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси прорабатывают критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке лиц, осужденных за сбыт наркотиков.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире программы «Главный эфир» на «Беларусь 1», пишет TUT.BY

— Департамент исполнения наказаний вместе с судом и прокуратурой вырабатывает критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке лиц, осужденных за сбыт наркотиков. Например, такими подходами могут быть поведение в местах лишения свободы, раскаяние в содеянном, отбытие половины срока, поручительство родственников или близких, — сказал Караев.

Министр отметил, что за последние пять лет в Беларуси достигнуты значительные успехи в борьбе с наркопреступностью. Главным итогом он назвал то, что с 2015 года не было зафиксировано ни одного случая смерти от передозировки лица, не достигшего совершеннолетия.

Достигнуто это в том числе и за счет комплексного подхода к вопросу с точки зрения законодательства, профилактики и раскрытия преступлений.

— Например, сделали большие сроки за распространение в клубах, школах, ресторанах, дискотеках — за это можно получить до 20 лет, — уточнил Караев.

МВД также делает ставку и на интернет-разведку.

— Сбыт и распространение наркотиков сегодня происходит в основном через интернет. Поэтому наше управление по борьбе с наркотиками во взаимодействии с Оперативно-аналитическим центром при президенте и Парком высоких технологий усиленно занимается интернет-разведкой. В этом мы добились немалых успехов. Пресечь деятельность сомнительных сайтов мы не всегда в состоянии, но доступ к ним прекратить можем, — сказал глава МВД и отметил, что в последнее время наркоторговцы изменили систему расчетов и перешли с электронных кошельков на криптовалюту.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси прорабатывают критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке лиц, осужденных за сбыт наркотиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко поднялась в рейтинге WTA на 11-е место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика