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В Минске педагог разрезал себе живот на глазах у директора. Это было харакири

02.03.2020 09:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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18 февраля в Минском дворце детей и молодежи произошло ЧП, пишет «Наша Нива». Педагог Андрей С. пришел в кабинет к директору, достал нож и начал бить и резать себе живот.

Коллеги Андрея, которые также работают во Дворце детей и молодежи, в разговорах с журналистами описали мужчину как «замечательного». Они не смогли подобрать слов, чтобы описать происшествие: причины им не ясны.

Пострадавший работал в отделе технического творчества и спорта, он чуть старше 50 лет. Со слов очевидцев, медики на вызов приехали быстро. Андрей С. выжил, теперь он находится в реанимации.

Администрация не комментирует инцидент, связаться с самим Андреем «Нашей Ниве» пока не удалось: мессенджерами в последний раз он пользовался в тот самый день, 18 февраля, а его домашний телефон отключен. Но известно, что уголовное дело не заведено. Милиция проводит проверку, сказали в Министерстве внутренних дел.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.

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18 февраля в Минском дворце детей и молодежи произошло ЧП, пишет «Наша Нива». Педагог Андрей С. пришел в кабинет к директору, достал нож и начал бить и резать себе...
 
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