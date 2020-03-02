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В Минске педагог разрезал себе живот на глазах у директора. Это было харакири
Источник материала: KYKY>
18 февраля в Минском дворце детей и молодежи произошло ЧП,
Коллеги Андрея, которые также работают во Дворце детей и молодежи, в разговорах с журналистами описали мужчину как «замечательного». Они не смогли подобрать слов, чтобы описать происшествие: причины им не ясны.
Пострадавший работал в отделе технического творчества и спорта, он чуть старше 50 лет. Со слов очевидцев, медики на вызов приехали быстро. Андрей С. выжил, теперь он находится в реанимации.
Администрация не комментирует инцидент, связаться с самим Андреем «Нашей Ниве» пока не удалось: мессенджерами в последний раз он пользовался в тот самый день, 18 февраля, а его домашний телефон отключен. Но известно, что уголовное дело не заведено. Милиция проводит проверку, сказали в Министерстве внутренних дел.
Фото обложки: Evelyn Bencicova.
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