Коса Путина нашла на камень Эрдогана

Прежде чем разбирать череду последних событий, напомню, что еще в самом начале вхождения России в сирийскую войну в 2015 году я написал о том, что все региональные и мировые державы, так или иначе втянувшиеся в этот конфликт, имеют там настолько противоречащие друг другу интересы, что столкновение между ними практически неизбежно.





Первый «звонок» для России прозвучал 24 ноября 2015 года, когда в небе над турецко-сирийской границей F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24. После гневных филиппик по этому поводу российских руководителей и массовой истерики в отечественных СМИ Москва ввела экономические санкции в отношении Турции. Однако через некоторое время в Кремле решили возобновить экономическое, да и политическое сотрудничество с Турцией, имеющей вторую по мощи после США армию в НАТО.





Второй опасный, но проигнорированный Москвой «звонок», прозвучал 7 февраля 2018 года под сирийским городом Дейр-эз-Зор. Там американская авиация в ходе трехчасового бесконтактного для нее боя разгромила довольно серьезную колонну вооруженных людей, как сообщалось, из ЧВК «Вагнер», попытавшихся захватить местный нефтеперерабатывающий завод, на территории которого в этот момент находились американские спецназовцы и их курдские союзники. Тогда была уничтожена практически вся техника «вагнеровцев», но главное — до нескольких сот наемников и их сирийских союзников.





Между тем отношения между Россией и Турцией через год после инцидента со сбитым Су-24 по всем показателям вроде бы развивались по нарастающей. Москва, после формальных извинений Эрдогана, отменила все свои санкции в отношении Анкары. Был достроен «Турецкий поток» — чрезвычайно важный (особенно после введения американских санкций в отношении «Северного потока») российский газопровод в Европу через территорию Турции. Более того, Эрдоган, несмотря на протесты Соединенных Штатов, пригрозивших не поставить туркам американские истребители пятого поколения, закупил у России современные зенитно-ракетные комплексы С-400.





Эрдоган и Путин, как казалось, вроде бы договорились и о разделе «сфер влияния» в Сирии. Однако еще в 2017—2018 годах, когда российско-турецкие отношения, в том числе и личные связи двух лидеров, находились на пике, представлялось, что эти договоренности были лишь иллюзией. Слишком по-разному их трактовали в Москве и Анкаре.





Сейчас же становится очевидно, что в Сирии российская коса нашла на турецкий камень. И Путин, и Эрдоган выступают в своих странах в роли военных лидеров. А потому каждый из них считает, что не может уступить другому. Тем не менее турецкий президент пошел на ряд компромиссов российскому коллеге, вероятно, рассчитывая на взаимность. Так, он отказался от идеи свержения враждебного Анкаре режима Башара Асада — ближайшего и едва ли не единственного союзника Москвы в мире.





Эрдоган считал, что взамен Путин должен пойти ему навстречу и уступить север Сирии. То есть позволить создать там зачищенную от курдских вооруженных отрядов буферную зону шириной 30 километров и длиной около в 800 километров — почти на всем протяжении турецко-сирийской границы.





Кроме того, Анкара рассчитывала начать возвращение почти четырех миллионов сирийских беженцев, проживающих в Турции на подконтрольной ей сирийской территории.





Отдельная договоренность Турции с Россией была достигнута по провинции Идлиб и некоторым прилегающим к ней районам. Как известно, там по соглашению с Москвой была создана зона деэскалации, в которую перебрались противники Асада из разных группировок, но преимущественно те, кого поддерживает Турция. Режим перемирия постоянно нарушался. Стороны конфликта обвиняли в этом друг друга. Однако с конца января 2020 деэскалация в Идлибе и других районах северной Сирии окончательно сменилась полномасштабной военной эскалацией.





Войска Асада стали наносить удары не только по союзным Турции отрядам сирийской оппозиции, но и по турецким военным, размещенным здесь. На каждый такой удар турки отвечали гораздо более мощным ударом по сирийским правительственным войскам, предупреждая, что в следующий раз ответ будет еще сильнее. Однако асадитов, рассчитывающих на поддержку Москвы и Тегерана, это не останавливало.





В течение февраля каждый новый обстрел турецких позиций со стороны армии Асада становился все масштабней. Ответные удары турецких войск приносили сирийским правительственным силам еще большие потери.





27 февраля асадиты, после решительного заявления Эрдогана о том, что если к концу февраля они не вернутся за линию турецких блокпостов в Идлибе, то армия Турции использует все свои возможности для того, чтобы принудить их к этому, Дамаск силами «сирийской» авиации нанес самый массированный удар по турецким войскам в этой провинции. В результате, по последним данным, погибли 33 турецких военнослужащих, еще десятки были ранены.





Практически в этот же день Россия отправляет к берегам Сирии группировку военных кораблей: два фрегата — «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, а также большой десантный корабль Черноморского флота «Орск». Турция заявила, что готова перекрыть черноморские проливы, но в итоге пропустила эти корабли через них.





Характерный момент: если Турция выдвигает требования и делает другие публичные заявления устами Эрдогана и других официальных лиц, то от лица Дамаска ей, как правило, отвечают… представители России.





Так, на заявление Анкары о последних ударах со стороны сирийской армии 28 февраля именно представитель российского центра по примирению сторон сирийского конфликта ответил, что сирийская авиация нанесла удары по колонне, в которой турецких военных, во-первых, вообще не должно было быть, а во-вторых, турки, дескать, не сообщили, что их военные в этой колонне были.





В ответ министр обороны Турции Хулуси Акара практически обвинил российских представителей во лжи, заявив, что турецкая сторона, во-первых, предупредила российских военных о местах дислокации своих солдат, а во-вторых, «сирийская» авиация по этим самым местам как раз и била, в том числе по машинам военной «скорой помощи».





Еще одна важная деталь, показывающая, куда все движется. Если раньше после личных контактов между Эрдоганом и Путиным наступало хотя бы временное затишье, то сегодня эти контакты, похоже, служат больше для пропагандистского прикрытия, дабы продемонстрировать свое миролюбие. В условиях надвигающегося военного противостояния каждый из них в глазах мирового сообщества хочет выглядеть не ястребом, а голубем.





Насколько «продуктивна» была последняя телефонная беседа турецкого президента с российским коллегой 28 февраля, в ходе которой, если верить кремлевской пресс-службе, были произнесены лишь дежурные слова об озабоченности эскалацией в Идлибе, стало ясно буквально через несколько часов. Турецкая армия нанесла самый массированный удар по войскам Асада за все время ее пребывания в Сирии.





Результатом этого турецкого удара, по сообщению агентства Anadolu, сославшегося на слова министра обороны Турции Хулуси Акара, стало уничтожение с помощью тяжелой артиллерии и беспилотников зентитно-ракетных комплексов сирийской армии «Бук» и «Панцирь», 23 танков, столько же полевых и самоходных артиллерийских орудий, а также пяти вертолетов.





Массированные удары Турции по армии Асада, главного союзника России, экстренная отправка к сирийским берегам трех российских военных кораблей, включая большой десантный корабль (последнее говорит о вероятном расширении участия уже сухопутных сил РФ в этом конфликте) — все это признаки надвигающейся большой войны России с Турцией.





Впрочем, есть и другие признаки. Вполне официальное лицо Турецкой республики, помощник Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber провозгласил: «В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной». Он также напомнил, что в РФ проживают 25 млн мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри». Таких откровенных заявлений турецкая сторона до сих пор себе не позволяла…





В свою очередь Владимир Путин в тот же день созвал Совет безопасности РФ, на котором обсуждалась резкая эскалация в Идлибе. Помощник российского президента Дмитрий Песков дипломатично заявил, что Турции не удалось справиться с задачей контроля «за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов».





Какая жалость: «не удалось»…





Что, это теперь так объявляют войну?



