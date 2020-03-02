ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Cегодня в УЕФА обсудят возможную отмену Евро-2020 из-за коронавируса

02.03.2020 09:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что существует возможная угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса, сообщает Газета.ру со ссылкой на AS.

2 марта в Амстердаме состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, где будет обсуждаться вопрос распространения вируса в Европе.

Напомним, что в Италии отменили пять матчей национального чемпионата. Также под вопросом проведение летних Олимпийских игр в Токио.

В УЕФА заявили, что организация сотрудничает с национальными здравоохранительными учреждениями и правительствами и следит за ситуацией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что существует возможная угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса, сообщает Газета.ру со ссылкой на AS.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латвийскую железную дорогу обвинили в использовании разработок из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика