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Мясникович: Румас предложил всем странам ЕАЭС снять все барьеры. Но не обрушит ли это экономику?

02.03.2020 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страны — участницы Евразийского экономического союза должны снижать барьеры в торговле. Об этом заявил руководитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в интервью белорусским телеканалам.

На этой неделе Александр Лукашенко раскритиковал ЕАЭС, потому что не хватает декларируемых свобод. По словам Лукашенко, в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров, пишет TUT.BY

— Главы правительств [стран ЕАЭС] договорились на каждом межправсовете убирать по 2−3 ограничения. Но при этом делать все возможное, чтобы не появлялись новые барьеры, — сказал Мясникович в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».

При этом он считает, что в Евразийском экономическом союзе «должен превалировать принцип равных».

— Понятно, что большие экономики задают тон, являются стержнем. Но этот стержень должен быть привлекателен не только нынешним членам ЕАЭС, но и тем, кто внимательно смотрит и думает, надо ли им присоединиться к союзу, — сказал глава ЕЭК.

Михаил Мясникович также сказал, что премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил свое решение данной проблемы: пусть все страны союза сразу отменят все ограничения. Готова ли ЕЭК поддержать данную инициативу?

— Это компетенция исключительно только глав государств, но правительство и ЕЭК должны подготовить очень убедительные расчеты, что это не обрушит экономику того или иного государства или не создаст потрясения конкретного завода или целой отрасли, — сказал Мясникович в программе «Контуры» в эфире ОНТ.

Мясникович также высказался за четкие правила в ЕАЭС, обратную связь и существование арбитража.
 
 
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Страны — участницы Евразийского экономического союза должны снижать барьеры в торговле. Об этом заявил руководитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)...
 
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