Погородненская школьница стала победительницей республиканского многоборья «Здоровье»

Источник материала: Вороновская газета





26-28 февраля в Новогрудке прошли республиканские соревнования по зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. В соревнованиях принимали участие учащиеся 5-11 классов из всех регионов страны. Победителем в общем зачете стала команда Гродненской области. В ее составе выступала Анастасия Ненартович из Погородненской СШ. В личном первенстве она стала победительницей среди 10-х классов.

Соб. инф.