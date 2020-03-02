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Погородненская школьница стала победительницей республиканского многоборья «Здоровье»
02.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
26-28 февраля в Новогрудке прошли республиканские соревнования по зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. В соревнованиях принимали участие учащиеся 5-11 классов из всех регионов страны. Победителем в общем зачете стала команда Гродненской области. В ее составе выступала Анастасия Ненартович из Погородненской СШ. В личном первенстве она стала победительницей среди 10-х классов.
Соб. инф.
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26-28 февраля в Новогрудке прошли республиканские соревнования по зимнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса...
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