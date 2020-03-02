Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию 23-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1», передает РБК.



Reuters

— Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт, — сказала фигуристка.

Она отметила, что решила уйти из профессионального спорта, потому что хочет быть здоровой и счастливой.

На прошлой неделе Сотникову выписали из больницы после операции , которую провели из-за остеохондроза. Тренер фигуристки Елена Буянова тогда отмечала, что спортсменке предстоит длительное восстановление.

Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях сезона 2015−2016 года.

Сотникова — чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года и первая россиянка в истории, которая завоевала золото в одиночном женском катании в индивидуальном зачете. Кроме того, Сотникова дважды была серебряным призером на чемпионатах Европы (2013 и 2014 году).