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Великий пост в 2020 году: как подготовиться и что нельзя делать

02.03.2020 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 марта начинается Великий пост 2020, который длится в течение сорока дней. Это важный период для христиан во всем мире. Он сопровождается множеством запретов и особенностей подготовки, которые являются обязательными среди верующих.

Великий пост в 2020 году: как подготовиться и что нельзя делать
Как правильно войти в Великий пост и что во время этого периода делать нельзя – рассказывает РБК-Украина.

Пост — это самое древнее церковное установление. Первая заповедь, данная первым людям в раю, была заповедь о посте. Постились ветхозаветные праведники, постился святой Иоанн Предтеча, и, наконец, Господь наш Иисус Христос постился сорок дней перед выступлением на проповедь, по примеру чего установлен и наш
Перемена пищи, предписываемая Церковью в пост, дает возможность упражнять волю в борьбе со своими желаниями и привычками и победу над ними. Подчиняясь уставу Церкви, верующие себя дисциплинируют, проявляют свою власть над своими привычками и вкусами. Но главное, Церковь требует духовного поста. Во время поста необходимо особенно заботиться о подавлении и искоренении своих "дурных" наклонностей, привычек и желаний.

Подготовка к Великому посту


Перед Великим постом, прежде всего, надо чаще ходить в церковь и участвовать в церковном богослужении. Да, многие не могут посещать все великопостные богослужения, но должно быть сделано усилие, должно быть постоянство.

Также стоит уделить время чтению духовной литературы, библии. Цель такого чтения — не только расширение нашего религиозного кругозора, но и очищение нашего ума от всего, что его обычно засоряет.

Перед Великим постом стоит полностью очистить дом от лишнего мусора. Если у вас в кладовке или на балконе накопилось много вещей, которые несут сомнительную ценность, церковь рекомендует отсортировать нужное и ненужное. Связано это с тем, что Великий пост – это очищение. И чтобы это очищение происходило в духовном плане, необходимо привести в порядок и физический мир, который вас окружает.

Церковь также рекомендует избавиться перед постом от языческой и магической литературы.

Что можно и нельзя есть во время Великого поста


Во время Великого поста не рекомендуется есть пищу животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты. В праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы допускается употребление рыбы. Другие морепродукты также не входят в число запретных.

В первую и последнюю неделю пост соблюдается с особой строгостью. В страстную Пятницу лучше воздержаться от приема пищи весь день. Многие христиане также воздерживаются от пищи до наступления Великой Пасхи — праздника праздников.


Что нельзя делать в Великий пост 2020


Запреты Великого поста 2020касаются не только пищи, но и других аспектов, которые обязательно нужно учитывать, чтобы подготовиться к светлому празднику Пасхи-2020.

В Великий пост нельзя венчаться.

Нельзя в Великий пост веселиться, посещать увеселительные заведения, тратить слишком много времени на просмотр развлекательных передач.

Нельзя совершать акты прелюбодеяния на стороне.

В Великий пост нельзя лениться и игнорировать трудовые обязательства.

Нельзя поддаваться негативным чувствам: агрессии, злости и зависти, ссорам с другими людьми.

В Великий пост перед Пасхой нельзя исполнять супружеский долг.

Во время Великого поста нельзя употреблять пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко. Но в определенный дни можно есть рыбу.

Нельзя пить алкоголь, лишь в некоторые дни можно позволить бокал вина, разведенного водой.
 
 
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2 марта начинается Великий пост 2020, который длится в течение сорока дней. Это важный период для христиан во всем мире. Он сопровождается множеством запретов и...
 
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