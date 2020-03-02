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Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: проект указа готов

02.03.2020 09:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Проект указа о порядке оплаты дорожного сбора подготовлен в Беларуси. Контроль оплаты будут осуществлять с помощью системы видеофиксации. 

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 1 марта в эфире ОНТ.

По его словам, дорожный сбор планируется отвязать от процедуры техосмотра, эта мера позволит повысить безопасность на дорогах.

«Подготовлен проект указа, эти вопросы решены: возможность платить, скажем, годовые суммы, за месяц, за три месяца. То есть будут более комфортные условия», – сообщил Авраменко.

Платить дорожный сбор можно будет с помощью системы ЕРИП.

«Система контроля предполагается через систему видеофиксации путем сравнения баз данных. Если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, это будет зафиксировано, база будет сравнивать данные и отправляться по почте в автоматическом режиме, как это происходит в фотофиксации», – заключил Авраменко.

Новый документ предусматривает возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно. Можно будет платить за конкретный месяц, в котором ездит человек. Если он не ездит, то оплачивать не нужно.

24 февраля глава УП УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский заявил, что в 2020 году для автовладельцев разрабатывается специальный сервис. В «Личном кабинете» можно будет оплачивать услуги, записываться на гостехосмотр, отслеживать все операции по действиям в отношении своего авто.

С 1 апреля 2020 года физлицам для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не потребуется представлять сертификат о прохождении гостехосмотра.

Напомним, со 2 января в силу вступили изменения в порядке выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Отпала необходимость в предъявлении талонов о техосмотре, разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств.

О том, что белорусов ждет фотофиксация езды без техосмотра, сообщалось в 2019 году.

 
 
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Проект указа о порядке оплаты дорожного сбора подготовлен в Беларуси. Контроль оплаты будут осуществлять с помощью системы видеофиксации. 
 
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