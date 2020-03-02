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Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: проект указа готов
Источник материала: БДГ
Проект указа о порядке оплаты дорожного сбора подготовлен в Беларуси. Контроль оплаты будут осуществлять с помощью системы видеофиксации.
Об этом
По его словам, дорожный сбор планируется отвязать от процедуры техосмотра, эта мера позволит повысить безопасность на дорогах.
«Подготовлен проект указа, эти вопросы решены: возможность платить, скажем, годовые суммы, за месяц, за три месяца. То есть будут более комфортные условия», – сообщил Авраменко.
Платить дорожный сбор можно будет с помощью системы ЕРИП.
«Система контроля предполагается через систему видеофиксации путем сравнения баз данных. Если человек перемещался в тот период и у него не оплачено, это будет зафиксировано, база будет сравнивать данные и отправляться по почте в автоматическом режиме, как это происходит в фотофиксации», – заключил Авраменко.
Новый документ предусматривает возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно. Можно будет платить за конкретный месяц, в котором ездит человек. Если он не ездит, то оплачивать не нужно.
24 февраля глава УП УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский заявил, что в 2020 году для автовладельцев
С 1 апреля 2020 года физлицам для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не потребуется представлять сертификат о прохождении гостехосмотра.
Напомним, со 2 января
О том, что белорусов ждет
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Проект указа о порядке оплаты дорожного сбора подготовлен в Беларуси. Контроль оплаты будут осуществлять с помощью системы видеофиксации.
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