«Беллегпром» рассчитывает открыть 7 мультибрендовых магазинов

Источник материала: Аргументы и факты

«Основные итоги мы подвели уже и с руководителями предприятий. Уже состоялась на базе концерна итоговая коллегия, на которой рассматривались и проблемы. Это, конечно же, и закредитованность предприятий, высококонкурентная среда на рынке, безусловно. Если взять по году, то заработная плата в среднем по отрасли у нас составила 670 рублей. Экспорт составил у нас порядка 94 %», - в интервью СТВ рассказала глава концерна Татьяна Лугина.

По словам Татьяны Лугиной, «просел» российский рынок: «Мы потеряли свою долю – порядка 20 %. Но при этом плюс 0,6 % и 0,5 % соответственно показали положительную динамику на рынке Евросоюза и иных странах «дальней дуги».