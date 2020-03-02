ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беллегпром» рассчитывает открыть 7 мультибрендовых магазинов

02.03.2020 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Беллегпром» рассчитывает открыть 7 мультибрендовых магазинов
shutterstock.com

«Основные итоги мы подвели уже и с руководителями предприятий. Уже состоялась на базе концерна итоговая коллегия, на которой рассматривались и проблемы. Это, конечно же, и закредитованность предприятий, высококонкурентная среда на рынке, безусловно. Если взять по году, то заработная плата в среднем по отрасли у нас составила 670 рублей. Экспорт составил у нас порядка 94 %», - в интервью СТВ рассказала глава концерна Татьяна Лугина.

По словам Татьяны Лугиной, «просел» российский рынок: «Мы потеряли свою долю – порядка 20 %. Но при этом плюс 0,6 % и 0,5 % соответственно показали положительную динамику на рынке Евросоюза и иных странах «дальней дуги».

До конца 2020 года в Беларуси планируется открыть семь мультибрендовых магазинов. 

«Беллегпром» рассчитывает открыть 7 мультибрендовых магазинов
Сама себе икона стиля. Как развить хороший вкус в одежде
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе концерна «Беллегпром» стоялась итоговая коллегия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика