НАН представит 25 инновационных проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

Источник материала: Вороновская газета





Национальная академия наук 2-3 марта представит 25 инновационных проектов на выставке и перед республиканским экспертным советом в финале конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Проекты 18 научных организаций НАН будут презентованы в восьми номинациях. Некоторые из разработок посвящены медицине и химии, в частности, созданию потенциальных анти-ВИЧ препаратов, средств лечения онкологических заболеваний и депрессивных состояний, прогнозированию осложнений синдрома дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных. Большое внимание также уделено агропромышленному сектору: новые способы переработки дрожжей, диагностика грибных и бактериальных заболеваний овощных культур и дистанционное картографирование полегания зерновых.

Био- и наноиндустрия будут отражены в разработке 3D-печати биологически совместимыми гидрогелями на основе природных веществ с последующим заселением живыми клетками для токсикологических испытаний лекарств. Другие проекты в этой сфере касаются препаратов для профилактики и лечения бактериальных болезней рыб и новой технологии получения биоразлагаемых полимерных материалов.

В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» будут затронуты вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС и создания smart-счетчиков для беспроводной системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов.

Перспективы промышленных технологий отражены в разработке сенсоров для газовых датчиков, а также проектах по утилизации отходов производства (частиц дымовых газов предприятий) с последующим созданием на их основе композиционных материалов для технологического оборудования.

«100 идей для Беларуси» — республиканский конкурс, целью которого является активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирования гражданских инициатив для реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. Организатором выступает Белорусский республиканский союз молодежи.

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