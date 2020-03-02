﻿ НАН представит 25 инновационных проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАН представит 25 инновационных проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

02.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

НАН представит 25 инновационных проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

Национальная академия наук 2-3 марта представит 25 инновационных проектов на выставке и перед республиканским экспертным советом в финале конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Проекты 18 научных организаций НАН будут презентованы в восьми номинациях. Некоторые из разработок посвящены медицине и химии, в частности, созданию потенциальных анти-ВИЧ препаратов, средств лечения онкологических заболеваний и депрессивных состояний, прогнозированию осложнений синдрома дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных. Большое внимание также уделено агропромышленному сектору: новые способы переработки дрожжей, диагностика грибных и бактериальных заболеваний овощных культур и дистанционное картографирование полегания зерновых.

Био- и наноиндустрия будут отражены в разработке 3D-печати биологически совместимыми гидрогелями на основе природных веществ с последующим заселением живыми клетками для токсикологических испытаний лекарств. Другие проекты в этой сфере касаются препаратов для профилактики и лечения бактериальных болезней рыб и новой технологии получения биоразлагаемых полимерных материалов.

В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» будут затронуты вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС и создания smart-счетчиков для беспроводной системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов.

Перспективы промышленных технологий отражены в разработке сенсоров для газовых датчиков, а также проектах по утилизации отходов производства (частиц дымовых газов предприятий) с последующим созданием на их основе композиционных материалов для технологического оборудования.

«100 идей для Беларуси» — республиканский конкурс, целью которого является активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирования гражданских инициатив для реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. Организатором выступает Белорусский республиканский союз молодежи.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная академия наук 2-3 марта представит 25 инновационных проектов на выставке и перед республиканским экспертным советом в финале конкурса «100 идей для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Oops! Полевые работы в Беларуси начались уже в феврале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика