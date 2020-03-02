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НАН представит 25 инновационных проектов в финале конкурса «100 идей для Беларуси»
02.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Национальная академия наук 2-3 марта представит 25 инновационных проектов на выставке и перед республиканским экспертным советом в финале конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили
Проекты 18 научных организаций НАН будут презентованы в восьми номинациях. Некоторые из разработок посвящены медицине и химии, в частности, созданию потенциальных анти-ВИЧ препаратов, средств лечения онкологических заболеваний и депрессивных состояний, прогнозированию осложнений синдрома дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных. Большое внимание также уделено агропромышленному сектору: новые способы переработки дрожжей, диагностика грибных и бактериальных заболеваний овощных культур и дистанционное картографирование полегания зерновых.
Био- и наноиндустрия будут отражены в разработке 3D-печати биологически совместимыми гидрогелями на основе природных веществ с последующим заселением живыми клетками для токсикологических испытаний лекарств. Другие проекты в этой сфере касаются препаратов для профилактики и лечения бактериальных болезней рыб и новой технологии получения биоразлагаемых полимерных материалов.
В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» будут затронуты вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС и создания smart-счетчиков для беспроводной системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов.
Перспективы промышленных технологий отражены в разработке сенсоров для газовых датчиков, а также проектах по утилизации отходов производства (частиц дымовых газов предприятий) с последующим созданием на их основе композиционных материалов для технологического оборудования.
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Национальная академия наук 2-3 марта представит 25 инновационных проектов на выставке и перед республиканским экспертным советом в финале конкурса «100 идей для...
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