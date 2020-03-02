В Минске «Сеат» снес дорожный знак

Водитель «Сеата» двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении Орловской. При повороте направо водитель не учёл погодные условия, в результате чего допустил неуправляемый занос.
Автомобиль выехал за пределы проезжей части и въехал в стойку дорожного знака. Пострадавших в ДТП нет, сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водителя привлекли к административной ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь (при выборе скорости движения не учёл погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения, чем нарушил пункт 87 ПДД).