В Минске «Сеат» снес дорожный знак

Источник материала: Аргументы и факты

Водитель «Сеата» двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении Орловской. При повороте направо водитель не учёл погодные условия, в результате чего допустил неуправляемый занос.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и въехал в стойку дорожного знака. Пострадавших в ДТП нет, сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.