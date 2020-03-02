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В Минске «Сеат» снес дорожный знак

02.03.2020 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске «Сеат» снес дорожный знак
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель «Сеата» двигался по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении Орловской. При повороте направо водитель не учёл погодные условия, в результате чего допустил неуправляемый занос.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и въехал в стойку дорожного знака. Пострадавших в ДТП нет, сообщили в телеграмм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителя привлекли к административной ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь (при выборе скорости движения не учёл погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения, чем нарушил пункт 87 ПДД). 

В Минске «Сеат» снес дорожный знак
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