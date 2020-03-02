В рубке «виновата» омела?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Визг бензопил, спиленные стволы деревьев, машины с полными кузовами веток – такую картину по ул.Брестской в Каменце можно было наблюдать полторы последних недели. Точечно вырублены деревья возле остановки у школы №2. Массово – у строящейся церкви возле березок. Что происходит?

На этот и другие вопросы отвечает заместитель директора КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» Сергей Боровков.





– Сергей Владимирович, это правда, что у коммунальных служб не хватает дров для котельных, потому и деревья рубятся? Ходят такие разговоры, то ли в шутку, то ли всерьез…

– Нет, конечно. Совершенно необоснованные разговоры. Дров у нас было заготовлено предостаточно, проблем с ними вообще нет. Тем более с такой мягкой зимой как нынешняя.

– Тогда с чем связана такая интенсивная вырубка деревьев в Каменце сейчас?

– С тем, что в городе сейчас много деревьев, которые в силу своего возраста начинают быть реально опасными для граждан. Они сажались примерно в одно время и прос­то состарились. Эти деревья могут не устоять под порывами ветра, с них падают ветки. Люди жалуются, боятся за безопасность детей, обращаются к нам с просьбами убрать. Распоряжение райисполкома за №66-р об удалении опасных деревьев по обе стороны строящейся церкви, вдоль тротуарной дорожки по улице Брестской, а также вблизи магазина «Южный» было подписано еще в мае прошлого года. Тогда же эта работа началась. Сейчас продолжилась.





– И что, прямо все деревья, что росли возле березок, признаны опасными?

– Могу показать снимки спилов стволов, сделанных во время работ по удалению. Стволы реально внутри гнилые. Но тут есть и другая проблема. Практически все деревья, произраставшие вокруг строящейся церкви, поражены омелой. Это такое растение-паразит, которое воду и минеральное питание получает от растения-хозяина. Деревья, на которых поселяется омела белая, слабеют и становятся уязвимыми к болезням и гнилости, а затем умирают. Если на дереве одна-две омелы, ее можно срезать и дерево спасти. Когда поражение больше 20%, уже никакие методы борьбы не эффективны. Если не удалить пораженные омелой деревья сейчас, она «захватит» и березовую рощу. Семена омелы переносят птицы и тем самым инфицируют другие деревья. Пока в рощице лишь редкие березы поражены омелой. Не прими мы меры сейчас, со временем они могут быть инфицированы все.





– Будут ли производиться компенсационные высадки взамен спиленных деревьев и где?

– Если удаляются деревья, признанные опасными, законодательство не предусматривает проведение компенсационных высадок. Так же, как и проведение общественных обсуждений. Но это не значит, что мы не будем сажать деревья. Только в этом году в Каменце планируется посадить порядка 300 деревьев и кустарников.





– А возле новой церкви что-то будет сажаться?

– Конечно, будет. Но как и что – об этом можно будет говорить лишь после окончания строительства и с началом работ по благоустройству прилегающей территории. В любом случае даже с эстетической точки зрения оставлять эти заросли возле нового храма было нельзя. Там все такое дикое было, запущенное. Благоустроится эта территория – и будет еще одним красивым уголком в Каменце больше.

Вопросы задавала Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

Распоряжение райисполкома от 13 мая 2019 г. №66-р «Об удалении опасных деревьев» вынесено на основании заключения КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» о признании опасными деревьев, произрастающих вдоль по ул.Пионерской рядом с ограждением строящегося объекта «Здание церкви и воскресной школы в г.Каменец по ул.Брестской», вдоль тротуарной дорожки по ул.Брестской, а также вблизи магазина «Южный». В списке «опасных» – 126 деревьев. Специальная комиссия признала, что они являются «сухостойными, усыхающими, имеют разрушения ствола, отслоение и растрескивание коры, часть ветвей сухая и обломана, большая часть крон усохшая, есть угроза падения на ЛЭП и дорогу, расположены под высоковольтной ЛЭП». Большинство деревьев – тополя, их в списке больше 60. Есть также акации (28), вербы, груша, яблони, клен канадский и каштан.