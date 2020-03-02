Уж невтерпеж. Почему в машине нельзя пить много воды

Источник материала: Аргументы и факты

Безопасность в авариях зависит не только от работоспособности технических систем или от опыта самого водителя, но и от состояния его организма. Переполненный мочевой пузырь представляет не меньшую опасность, чем непристегнутый ремень безопасности.

Правила дорожного движения (ПДД) запрещают управлять автомобилем людям с плохим самочувствием, влияющим на адекватное восприятие дорожной обстановки. Еще есть противопоказания для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или иными хроническими недугами. Человек, получивший права, при этом должен сам контролировать свое здоровье и не садиться за руль с высокой температурой или с обострением бронхита или пневмонии. Однако прямого запрета на управление машиной с иными физиологическими позывами для человека нет, хотя последние могут привести к не меньшим проблемам, чем внезапный инфаркт или инсульт.

Зов природы

Справиться с «зовом природы» невозможно. Человек ощущает беспокойство, раздражительность, а затем и боль, пока наконец не остановит машину и не сходит в туалет. К сожалению, в пробках сделать это бывает трудно. Заправочных станций с их инфраструктурой поблизости нет, до ближайшей АЗС ехать около 10 минут, а в пробках — и того больше. Автомобиль бросить посреди дороги тоже невозможно, а парковочные места все заняты. При этом медики утверждают, что терпеть позывы и перебарывать себя крайне вредно.

Если организм посылает сигнал о том, что нужно посетить туалет, ждать больше 10-15 минут не стоит. Долгое сдерживание провоцирует образование камней в почках, потерю чувствительности и увеличение мочевого пузыря в размерах. Впоследствии может произойти так называемый пузырно-мочеточниковый рефлюкс, то есть забрасывание мочи в мочеиспускательный канал — уретру — и в почки, что нередко оборачивается серьезными инфекционными заболеваниями.



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Разрыв пузыря

Внутрибрюшной разрыв мочевого пузыря часто случается из-за ударов, а также от колотых и резаных ранений в паховую зону, что неминуемо провоцирует перитонит или гнойное воспаление клетчатки малого таза. Переполненный мочевой пузырь повреждается при авариях, а также при экстренном торможении. Ремень безопасности ложится на низ живота, и при резком замедлении человек давит на него всей массой. При этом из-за отрицательных перегрузок вес пристегнутого водителя и пассажиров увеличивается. Ремень передавливает живот, и переполненный мочевой пузырь может лопнуть.

В особенности опасно, когда с переполненным мочевым пузырем ездят пожилые грузные люди, стесняющиеся попросить водителя остановиться и поискать туалет. Резкое торможение способно причинить вред их внутренним органам.

Сколько надо пить

Поэтому потребление воды в автомобиле необходимо регламентировать. В среднем человеку необходимо около 2 литров жидкости в сутки. И если дорога действительно дальняя, то санитарные остановки необходимо делать примерно через каждые 3 часа.

Бесконтрольное потребление воды не только способствует наполнению мочевого пузыря, но и отвлекает от управления автомобилем.

Особенно рискованно брать с собой в дорогу горячий кофе или чай в бумажных стаканчиках и пить на ходу. При резком маневрировании автомобиль раскачивается, и жидкость может вылиться из стакана и обжечь руки. Водитель реагирует на ожог, инстинктивно отдергивает руки от руля, и неуправляемый автомобиль попадает в ДТП.

Если же возникают позывы сходить в туалет, то долго терпеть их нельзя. Необходимо найти удобное место для остановки, оборудованное подходящей инфраструктурой. Туалеты есть на любых заправочных станциях, и их персонал обязан пускать путешественников, даже если они не собираются заправлять свой автомобиль и не хотят ничего покупать.