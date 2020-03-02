Женщина похудела и увеличила грудь ради мести своему мужчине

Источник материала: Tut.by

Жительница американского города Лас-Вегас, штат Невада, потратила больше 10,6 тысячи долларов на улучшение своей внешности ради мести неверному возлюбленному. Об этом пишет lenta.ru.





54-летняя Джо Анн Мунц полтора года встречалась с мужчиной, пока не обнаружила, что он помолвлен. Тогда она впала в депрессию и практически перестала выходить из дома. Из-за сильного стресса она похудела на 13 килограммов. Чтобы пережить расставание и прийти в себя, она решила кардинально изменить свой внешний вид.

Помимо прочего, Мунц увеличила грудь, вколола ботокс, а также перенесла ряд процедур для омоложения и подтяжки кожи лица. Она планирует и дальше использовать филлеры и ботокс для сохранения моложавой внешности. Также американка начала заниматься спортом пять-семь раз в неделю и пить дневную норму воды и протеиновые коктейли.

Мунц стала участвовать в откровенных фотосессиях и публиковать эти снимки в Instagram-аккаунте. Таким образом она решила показать другим женщинам, что у красоты нет возрастных рамок. «На первую фотосессию я пошла ради мести. Но потом я начала получать восторженные комментарии от женщин, — рассказывает она. — Оказалось, я вдохновляла их не бояться выходить из зоны комфорта».





Американка подчеркнула, что не всем нравится ее новый образ. По ее словам, некоторые люди называют ее куклой Барби, однако она принимает это за комплимент. «Люди либо тут же влюбляются в меня, либо начинают ненавидеть. Никто не остается равнодушным, — отметила она. — Один из моих братьев постоянно просит меня прикрыться. Друзья поддерживают меня и одобряют мои откровенные фотосъемки. Как бы то ни было, в конечном счете я всегда прислушиваюсь только к себе».

Мунц надеется и дальше вдохновлять женщин раскрывать свою красоту и никогда не сдаваться. «Уверенность в себе — лучшее, что женщина может приобрести», — заключила американка.