Три месяца на безлимите за 0 рублей: life:) запустил акцию для бизнес-клиентов

Источник материала: ProBusiness

Цифровой оператор life:) запустил спецпредложение для корпоративных клиентов. Подключить тариф «Бизнес Безлимит» с безлимитом гигабайт и минут во все сети можно по суперцене на весь год!

Какие условия:

первые 3 месяца – 0 руб;

следующие 9 месяцев – всего 17,9 руб. вместо стандартной цены в 28,9 руб.

Чтобы использовать «Бизнес Безлимит» по спеццене весь год, необходимо вовремя оплачивать тарифный план в течение 12 месяцев.

Преимущества тарифа:

бесплатная безлимитная раздача трафика на другие устройства; контроль расходов с установкой корпоративного лимита; перенос номера из другой сети.

Кто может воспользоваться предложением:

Получить тариф со скидкой на год могут новые абоненты и текущие, подключив дополнительный номер. Спецпредложение действует по 15 сентября.

life:) для бизнеса это про:

выгодные условия мобильной связи;

современные цифровые сервисы;

персонализированный подход.