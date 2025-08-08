|
Три месяца на безлимите за 0 рублей: life:) запустил акцию для бизнес-клиентов
Какие условия:
Чтобы использовать «Бизнес Безлимит» по спеццене весь год, необходимо вовремя оплачивать тарифный план в течение 12 месяцев.
Преимущества тарифа:
Кто может воспользоваться предложением:
Получить тариф со скидкой на год могут новые абоненты и текущие, подключив дополнительный номер. Спецпредложение действует по 15 сентября.
life:) для бизнеса это про:
