ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Три месяца на безлимите за 0 рублей: life:) запустил акцию для бизнес-клиентов

08.08.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Цифровой оператор life:) запустил спецпредложение для корпоративных клиентов. Подключить тариф «Бизнес Безлимит» с безлимитом гигабайт и минут во все сети можно по суперцене на весь год!

Какие условия:

  • первые 3 месяца – 0 руб;
  • следующие 9 месяцев – всего 17,9 руб. вместо стандартной цены в 28,9 руб.

Чтобы использовать «Бизнес Безлимит» по спеццене весь год, необходимо вовремя оплачивать тарифный план в течение 12 месяцев.

Преимущества тарифа:

  1. бесплатная безлимитная раздача трафика на другие устройства;
  2. контроль расходов с установкой корпоративного лимита;
  3. перенос номера из другой сети.

Кто может воспользоваться предложением:

Получить тариф со скидкой на год могут новые абоненты и текущие, подключив дополнительный номер. Спецпредложение действует по 15 сентября.

life:) для бизнеса это про:

  • выгодные условия мобильной связи;
  • современные цифровые сервисы;
  • персонализированный подход.

Оператор предлагает широкий перечень услуг для бизнеса: корпоративная мобильная связь, цифровые сервисы, IT-решения, специальные тарифы для платежных терминалов и M2M-устройств. Подробности здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифровой оператор life:) запустил спецпредложение для корпоративных клиентов. Подключить тариф «Бизнес Безлимит» с безлимитом гигабайт и минут во все сети можно по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес-разбор: приди и прокачай себя, компанию, команду! 14 августа в Клубе предпринимателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика