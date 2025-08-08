Бизнес-разбор: приди и прокачай себя, компанию, команду! 14 августа в Клубе предпринимателей

Источник материала: ProBusiness

Как вывести проект, продукт или компанию на новый уровень: бизнес-разборы в Клубе Про Бизнес, ведущем сообществе топ-менеджеров и собственников. Приглашаем в режиме реального времени поискать вместе точки роста и импульс к развитию компаний и процессов ⚡️

📅 Дата: 14 августа

🕔Время: 18:30—21:30, регистрация с 18:00

🏚Локация — конференц-зал «Делового центра» (Минск, ул. Мясникова, 70)

Уникальность бизнес-разбора

✨ Анализ бизнеса и рекомендации. Герой бизнес-разбора получит конкретные советы, которые можно внедрить уже завтра. Участники смогут переложить советы и решения на свой бизнес. Мы не просто анализируем — мы действуем.

🔍 Свежий взгляд на бизнес-модель: эксперт поделиться уникальными инсайты, а участники — своими идеями и рекомендациями.

🤝 Нетворкинг с единомышленниками. Окружите себя успешными предпринимателями, которые, как и вы, стремятся к росту и развитию. Обменивайтесь опытом, находите вдохновение и новые точки роста





Разбор проводит. На встрече в режиме реального времени бизнес нашего героя «по полочкам» разберет опытный эксперт Виктор Епимахов — профессионал с 25-летним опытом управления крупными компаниями и холдингами Москвы в роли директора и владельца.





Какие бизнесы разбираем

📌 Героев бизнес-разбора мы выбираем среди нашей бизнес-аудитории.

Критерии для героя-бизнес-разбора:

• Ваш бизнес существует минимум 3 года и у вас есть готовый продукт или услуга.

• Выстроены или в процессе выстраивания бизнес-процессы.

• Вы понимаете свою финансовую модель.

• Вы активно работаете над продвижением.

У нас есть один свободный слот. Готовы стать героем бизнес-разбора? Если вы готовы стать центром внимания и получить ценные советы от эксперта — у нас есть еще один свободный слот! ⚡️Напишите в телеграм +375296228835





Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Ждем Вас 19 августа!



