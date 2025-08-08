|
Бизнес-разбор: приди и прокачай себя, компанию, команду! 14 августа в Клубе предпринимателей
Как вывести проект, продукт или компанию на новый уровень: бизнес-разборы в Клубе Про Бизнес, ведущем сообществе топ-менеджеров и собственников. Приглашаем в режиме реального времени поискать вместе точки роста и импульс к развитию компаний и процессов ⚡️
📅 Дата: 14 августа
Уникальность бизнес-разбора
✨ Анализ бизнеса и рекомендации. Герой бизнес-разбора получит конкретные советы, которые можно внедрить уже завтра. Участники смогут переложить советы и решения на свой бизнес. Мы не просто анализируем — мы действуем.
🔍 Свежий взгляд на бизнес-модель: эксперт поделиться уникальными инсайты, а участники — своими идеями и рекомендациями.
🤝 Нетворкинг с единомышленниками. Окружите себя успешными предпринимателями, которые, как и вы, стремятся к росту и развитию. Обменивайтесь опытом, находите вдохновение и новые точки роста
Разбор проводит. На встрече в режиме реального времени бизнес нашего героя «по полочкам» разберет опытный эксперт Виктор Епимахов — профессионал с 25-летним опытом управления крупными компаниями и холдингами Москвы в роли директора и владельца.
Какие бизнесы разбираем
📌 Героев бизнес-разбора мы выбираем среди нашей бизнес-аудитории.
Критерии для героя-бизнес-разбора:
У нас есть один свободный слот. Готовы стать героем бизнес-разбора? Если вы готовы стать центром внимания и получить ценные советы от эксперта — у нас есть еще один свободный слот! ⚡️Напишите в телеграм
Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер: Финтех Инвест
Технологический партнер Клуба
Ждем Вас 19 августа!
