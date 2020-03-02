Анна Семенович: «Мечтаю о счастливой и крепкой семье»

Источник материала: Аргументы и факты

Факты биографии

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года в Москве.

В трёхлетнем возрасте начала заниматься фигурным катанием.

После травмы в 21 год Анна оставила большой спорт и начала карьеру на телевидении, а затем в шоу-бизнесе.

С 2003 по 2007 год была солисткой группы «Блестящие» и получила титул секс-символа России.

С 2007-го выступает на эстраде сольно.

Не замужем, детей нет.

Стало легче жить

Анна Анисимова, «ПРО Здоровье»: Не так давно вы на всю страну озвучили свой диагноз – гигантомастия. Как вы на это решились? Или же просто накипело: постоянные пересуды довели окончательно?

Анна Семенович: Вы знаете, много лет я терпела в свой адрес насмешки, анекдоты по поводу моей большой груди. Множество пластических хирургов утверждали, что у меня имплантаты. Мало того, они говорили, что сами же мне их и ставили. И, честно говоря, за 15 лет работы в шоу-бизнесе я от этого устала. В какой-то момент поняла, что созрела для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе и доказать людям, что я никогда в своей жизни не вставляла грудные имплантаты. Да, у меня была операция, но по уменьшению груди, потому что жить с большим бюстом не так просто, как может показаться.

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– Какой была реакция фанатов на ваше откровение?

– Я думала, что люди опять начнут говорить колкости, но поклонники, коллеги приняли мою правду и стали намного добрее. Они поддержали меня в соцсетях и на телепередачах, потому что женщин с такой особенностью, как у меня, реально немало. Многие из них сталкиваются с тем, что их дразнят в школах и институтах только потому, что их грудь больше, чем какие-то стандарты. Я очень рада, что решилась открыться. Мне действительно стало намного легче.



Анна Семенович и Денис Клявер. Фото: Пресс-служба

– Нашлись и те, кто спекулирует на вашем диагнозе. Уже вышло столько программ, где «специалисты» комментировали состояние вашего здоровья заочно. Как вы к этому относитесь?

– Всегда есть недобросовестные доктора, которые хотят просто пиариться за счёт других людей. Если честно, они меня мало волнуют, пусть это будет на их совести. Я обращалась за помощью к гениальному врачу Алексею Рубину, который не даёт рекламы и никому не рассказывает, каким известным людям он помог, хотя таких пациентов у него немало.

«Большая грудь – моя особенность»

– Как считаете, сейчас, когда всё тайное стало явным, интерес к вашему пышному бюсту угаснет?

– Думаю, что люди немного успокоятся на этот счёт. Я постаралась донести, что это всего лишь моя особенность. У каждого из нас она есть: длинные ноги или высокий рост…

– Анна, вы одна из немногих артисток, которая делится с поклонниками своими проблемами и общается с ними на равных. А есть ли у вас темы-табу?

– Я очень бережно охраняю свою личную жизнь. За долгие годы никогда не выставляла в соцсети фото своих мужчин, поскольку считаю, что это можно делать только с разрешения. Не каждый человек, связывающий свою жизнь с публичной персоной, так же готов стать публичным. Пока мой мужчина, с которым я сейчас в отношениях, не захочет, чтобы я о нём рассказала, я этого делать не буду. Для меня это точно табу. Доверие со стороны любимого человека важнее.

Главное – ­любить себя

– Недавно в своём Instagram вы проводили опрос среди мужчин на тему, какие женщины им нравятся больше: с формами или тростинки? И какой результат?

– Женщины с формами! Я много путешествую и вот на что обратила внимание: чаще всего счастливых и улыбчивых мужчин я вижу именно рядом с такими женщинами. Всё-таки сильному полу нравится, когда есть за что подержаться. (Смеётся.)

И это прекрасно! А худоба, которую пропагандируют модные дизайнеры, неестественна в реальной жизни. Лично я против насильственного голода, когда женщина изнуряет себя диетами, доводит до нервного истощения. Я за генетику.

– То есть нужно есть и ни о чём не думать?

– Я ни в коем случае не призываю женщин разъедаться! Всегда нужно следить за своим питанием, заниматься спортом, делать массажи. Но, если вы весите немного больше той нормы, которую нам навязывают глянцевые журналы, даже не думайте расстраиваться. В первую очередь нужно любить себя.

– Однако многие женщины не могут полюбить себя и страдают от комплексов. А были ли они у вас?

– В какой-то момент именно грудь стала моим комплексом. Я начала прятать её за водолазками, а потом и вовсе решилась на операцию по уменьшению. Но сейчас я окончательно приняла себя такой, какая я есть. Это дело времени. Если у вас есть комплексы, нужно работать с головой, читать мудрые книги и по возможности заниматься с психологом. Вообще психология – очень интересная наука. Я не так давно отучилась у психотерапевта Сергея Викторовича Ковалёва и пробую себя в этой области. Очень хочу помогать другим женщинам преодолевать трудные жизненные ситуации. Потому что, поверьте, за всю жизнь у меня их было прилично.

«Шопинг – это не моё»

– Мне кажется, вы и так помогаете своим поклонницам советами. Например, в вопросе стиля. Вы всегда выглядите с иголочки! Сами подбираете себе наряды? Или же консультируетесь со стилистами?

– Правильно подобранный наряд – это уже полдела. К выбору платья или костюма всегда нужно подходить очень внимательно, поскольку вещи могут как скрасить ваши недостатки фигуры, так и подчеркнуть их. Я, конечно же, частенько прибегаю к помощи стилистов – они подбирают мне наряды на съёмки, мероприятия. Обращаюсь к специалистам только из-за того, что терпеть не могу шопинг. Мне приходится заставлять себя два раза в год обновлять гардероб. Вот вы не поверите: я не люблю наряжаться! Как влезу в одни джинсы и кеды, так в них и хожу. (Смеётся.) Мне нравится, когда комфортно. Возможно, это потому, что приходится часто выходить в свет. Уже выработалась аллергия к вечерним платьям, макияжу и причёскам.

– С какой вещью никогда не расстанетесь?

– С джинсами и кедами – бесспорно! Также я просто обожаю кашемировые кофточки. Мне кажется, в моём гардеробе они есть всех цветов и фасонов.

– А подарки от поклонников храните? Что они вам дарят чаще всего?

– Конечно, храню. У меня уже целая галерея из картин и рисунков с моим изображением. Дома место закончилось, поэтому приходится отдавать маме. Но ни в коем случае не выбрасываю! Для меня вещи, сделанные своими руками, очень важны и бесценны.

– Первого марта вы отмечаете день рождения. Какой подарок станет для вас самым желанным?

– Я уже отменила гастроли и концерты в этот день. Хочу вместе с любимым человеком улететь праздновать юбилей за рубеж. Сейчас я как раз выбираю направление: это будет либо Лиссабон, либо Касабланка. Хочется побывать там, где я ещё не была. Путешествие станет лучшим подарком самой себе.

В гармонии с собой

– Многие люди перед очередным юбилеем подводят итоги. Вы уже это сделали? Довольны тем, что происходит в вашей жизни на данный момент?

– Я очень гармонично себя чувствую к своим 40 годам. Я ещё очень молода и в то же время мудра. Считаю, что все прожитые годы были продуктивными. Я прославляла нашу страну на чемпионатах Европы и мира по фигурному катанию, потом радовала россиян своим участием в группе «Блестящие», снималась в кино, вела кулинарное шоу и программу о здоровье на ТВ, удачно запустила свой сольный проект… Я многого добилась, но ещё столько же предстоит. Следующие 40 лет я также буду посвящать себя тому, что мне действительно нравится.

– А семья и рождение ребёнка входят в ваши планы?

– Конечно же, я мечтаю создать счастливую, крепкую семью, где будут царить любовь, радость и удовольствие. Очень надеюсь, что в скором времени смогу порадовать своих поклонников рождением первенца. Да будет так!