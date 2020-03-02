ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дальнобойщик: Приехал с рейса из Италии. Настоятельно рекомендовали на коронавирус провериться

02.03.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница закрыта на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда накануне были госпитализированы несколько человек. У одной из девушек тест на коронавирус дал положительный результат. Она и двое её коллег недавно вернулись из Италии. 

Дальнобойщик: Приехал с рейса из Италии. Настоятельно рекомендовали на коронавирус провериться

С подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Беларуси находятся три пациента

На данный момент состояние у всех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Девушке, у которой подтвердился вирус, проводят дополнительные лабораторные исследования. У её коллег тесты отрицательные. Тем временем, витебчане, которые вернулись из-за границы, приходят в больницу, чтобы сдать анализы.

Дальнобойщик: Приехал с рейса из Италии. Настоятельно рекомендовали на коронавирус провериться

Артём Козловский, водитель-международник:
Приехал с рейса, с Европы, с Италии. Товарищи, которые приезжали, сказали, что им звонили всем и настоятельно рекомендовали пройти обследование в инфекционке, на коронавирус провериться. Я был в Италии, никого, ничего не видел, никаких масок, ничего. Все хорошо, ощущаю себя хорошо. И для того, чтобы проверить, все ли хорошо у меня, решил заехать самостоятельно.

Люди в материале: Артём Козловский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница закрыта на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда накануне были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Места въезда и входа в пограничную полосу изменились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика