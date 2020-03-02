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Дальнобойщик: Приехал с рейса из Италии. Настоятельно рекомендовали на коронавирус провериться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница закрыта на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда накануне были госпитализированы несколько человек. У одной из девушек тест на коронавирус дал положительный результат. Она и двое её коллег недавно вернулись из Италии.
На данный момент состояние у всех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Девушке, у которой подтвердился вирус, проводят дополнительные лабораторные исследования. У её коллег тесты отрицательные. Тем временем, витебчане, которые вернулись из-за границы, приходят в больницу, чтобы сдать анализы.
Артём Козловский, водитель-международник:
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Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница закрыта на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда накануне были...
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