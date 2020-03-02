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Хотыничские дошколята праздновали 23 февраля вместе с папами

02.03.2020 10:56 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед нашим учреждением дошкольного образования.

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в нашем учреждении стало традицией проведение семейного спортивного мероприятия, посвященного Дню защитников Отечества. Так, в канун праздника наши воспитанники вместе со своими родителями приняли активное участие в спортивном состязании «Папа мой – супер–герой». Две команды «Морячки» и «Пограничники» продемонстрировали свою ловкость, силу, ум, смекалку. Папы на собственном примере показали детям, для того, чтобы защищать свою Родину, надо быть здоровым и сильным.

Хотыничские дошколята праздновали 23 февраля вместе с папами

Спортивный задор и желание добиться победы захватывали участников команды настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Каждый старался прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье.

Хотыничские дошколята праздновали 23 февраля вместе с папами

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь соревновались 2 команды, а победить должна одна, сильнейшая…

Хотыничские дошколята праздновали 23 февраля вместе с папами

По итогам состязания I место заняла команда «Пограничники», а II место досталось команде «Морячки».

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Заведующий ГУО «Ясли – сад №10 д. Хотыничи»

В. Шамрило 


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Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач,
 
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