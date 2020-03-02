Налегают на мясо и овощи, урезают потребление картофеля и масла. Как изменились траты белорусов

Источник материала: Tut.by

У среднестатистического жителя Беларуси выросли расходы на питание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Это следует из данных Белстата по потребительским расходам домашних хозяйств в октябре-декабре 2019 года. При этом сократился удельный вес алкоголя и табака, а также одежды и обуви в структуре расходов среднестатистического белоруса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В четвертом квартале прошлого года у белорусов в среднем на питание (в том числе в общепите) уходило 38% бюджета (годом ранее — 37,7%). Вырос удельный вес платежей за ЖКУ — с 7,1 до 7,2%, за услуги связи — с 5,1 до 5,3%, за медицинские и санаторно-оздоровительные услуги — с 1,3 до 1,4%. Эту информацию Белстат приводит по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Притом сократился удельный вес в расходах алкоголя и табака — с 3 до 2,8%, обуви и одежды — с 9,2 до 8,4%.

По статистике, жители Беларуси стали меньше употреблять картофеля (в среднем 6 килограммов в месяц на человека в октябре-декабре прошлого года против 6,2 килограммов годом ранее), а также растительного масла и маргарина (около 900 граммов против 1 килограмма). Зато выросло потребление молока и молочных продуктов (с 22 до 22,2 килограмма), фруктов и ягод (с 6 до 6,2 килограмма), мяса и мясных продуктов (с 6,4 до 6,5 килограмма). Эту информацию Белстат приводит по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в расчете на члена семьи в месяц.