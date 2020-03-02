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Бензин снова подорожал на фоне дешевеющей нефти
Источник материала: Myfin
«Концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более чем на 1 копейку в неделю», – сказано в сообщении.
В концерне отметили, что в январе-феврале 2020 года средняя цена на
на бензин АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 73 копейки,
на бензин АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 83 копейки,
на бензин АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 5 копеек,
на дизельное топливо – 1 рубль 83 копейки.
«Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», – считают в концерне «Белнефтехим».
С начала этого года новое подорожание бензина стало уже девятым по счету.
Источник: Myfin.by
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