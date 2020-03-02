Бензин снова подорожал на фоне дешевеющей нефти

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более чем на 1 копейку в неделю», – сказано в сообщении.

В концерне отметили, что в январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов за 1 баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта на автозаправочных станциях устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо:

на бензин АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 73 копейки,

на бензин АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 83 копейки,

на бензин АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 5 копеек,

на дизельное топливо – 1 рубль 83 копейки.

«Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», – считают в концерне «Белнефтехим».

С начала этого года новое подорожание бензина стало уже девятым по счету.