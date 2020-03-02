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Смертельный укол в сердце. Что «убило» актёра Юрия Богатырёва?

02.03.2020 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Смертельный укол в сердце. Что «убило» актёра Юрия Богатырёва?
Шерстенников / РИА Новости

2 марта 1947 года родился один из самых ярких и противоречивых актёров советского театра и кино Юрий Богатырёв.

***

Его не стало 2 февраля 1989 года. До своего 42-летия Богатырёв не дожил ровно месяц. О том, что сгубило актёра, говорят разное. Алкоголь. Ошибка врачей. Депрессия. Непонятость и нереализованность.

Смертельный укол в сердце. Что «убило» актёра Юрия Богатырёва? Чеховская пьеса. «Неоконченной пьесе для механического пианино» — 40 лет

«Крёстный отец» актера

Впрочем, карьера его началась удивительно успешно. Сразу после окончания Театрального училища им. Щукина Богатырёв был приглашён в театр «Современник». А спустя несколько лет перешёл во МХАТ. Но настоящая всесоюзная слава пришла к нему после ролей в ряде фильмов Никиты Михалкова. Михалков считал Богатырёва своим «талисманом», а Юрий Георгиевич называл тогда ещё начинающего режиссёра «крёстным отцом». Конечно, самая известная его роль — Шилов в легендарной ленте «Свой среди чужих, чужой среди своих». Богатырёв создал один из самых сильных мужских образов в советском кино. Женщины его боготворили, тянулись к нему. Однако он предпочитал с ними исключительно дружить. Да, он был женат на актрисе Надежде Серой. Но брак этот был фиктивным, о чём прекрасно знали все, кроме его матери и близких родственников.

Несмотря на то, что Богатырёв не был обделён вниманием, в душе он оставался крайне одиноким человеком. «Юра очень переживал и мучился из-за того, что он не такой, как все, — вспоминает Александр Адабашьян. — В определённый момент в нём произошёл какой-то внутренний слом, и он стал пить по-чёрному. Совершал в пьяном виде всякие глупости, от которых потом безумно страдал и которых очень стыдился. Это добавляло ему ещё как бы дополнительный комплекс вины».

Смертельный укол в сердце. Что «убило» актёра Юрия Богатырёва?
Юрий Георгиевич Богатырёв, народный артист РСФСР. Фото: РИА Новости/ Тер-Месропян

Репутация, из-за которой перестали звать в кино

Коллеги, в том числе и те, кто вместе с ним выпивал, не раз пытались спасти Богатырёва от пагубной привычки. Устраивали его в больницу, кодировали. Всё это помогало лишь на время.  В 1984 году Юрий Богатырёв познакомился с переводчицей Клариссой Столяровой. Впоследствии она вспоминала: «Мне удалось четырежды побывать замужем. Но у меня не было человека ближе и родней, чем Юра». 

Из-за того, что у Богатырёва сложилась репутация человека неблагонадёжного, способного в любой момент уйти в запой, режиссёры стали бояться приглашать его в свои картины. А он рвался играть, работать. На фоне этой невостребованности у Богатырёва начались депрессии.  Это во многом и сыграло свою роковую роль.

Смертельный укол

Не слушая предписания врачей, он совмещал обильные возлияния с приёмом антидепрессантов. Это наложилось на давние проблемы с сердцем. И в ночь с 1 на 2 февраля у Богатырёва случился сердечный приступ. Окружавшие его в тот момент малознакомые «друзья», которых связывал с актёром лишь злополучный алкоголь, растерялись и постеснялись позвонить его немногочисленным близким, настоящим друзьям, а точнее – подругам. Хотя именно близкие могли подсказать врачам, какие препараты принимал тогда Богатырёв. В суматохе было решено вызвать скорую. Не зная ничего о препаратах, которые принимал актёр, врачи сделали Богатыреву укол, несовместимый с антидепрессантами. Он оказался роковым. Актёр был похоронен 6 февраля 1989 года на Ваганьковском кладбище.

Смертельный укол в сердце. Что «убило» актёра Юрия Богатырёва?
Могила народного артиста РСФСР Юрия Богатырёва на Ваганьковском кладбище. Фото: РИА Новости/ Юрий Заритовский

 
 
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2 марта 1947 года родился один из самых ярких и противоречивых актёров советского театра и кино Юрий Богатырёв.
 
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