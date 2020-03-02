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Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра

02.03.2020 11:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. География коронавируса расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра

Кроме того, в Доминиканской Республике медики подтвердили диагноз у недавно прибывшего итальянца. Два человека заболели в Индонезии. Вирус обнаружили у пожилой женщины и её 31-летней дочери – они контактировали с гражданином Японии.

Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло почти до 3 тысяч, около 45 тысяч выздоровели. За пределами страны число заражённых превысило 7 тысяч, более 100 человек умерли.

Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент

Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра

Из-за вспышки «Ковид-19», вызванной коронавирусом, во многих странах вводятся чрезвычайные меры. Так, Франция отменила проведение полумарафона в Париже, приостановлена работа Лувра. 

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Новости мира. География коронавируса расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, сообщили в программе...
 
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