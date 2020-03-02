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Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра
Источник материала: СТВ
Новости мира. География коронавируса расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, в Доминиканской Республике медики подтвердили диагноз у недавно прибывшего итальянца. Два человека заболели в Индонезии. Вирус обнаружили у пожилой женщины и её 31-летней дочери – они контактировали с гражданином Японии.
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло почти до 3 тысяч, около 45 тысяч выздоровели. За пределами страны число заражённых превысило 7 тысяч, более 100 человек умерли.
Из-за вспышки «Ковид-19», вызванной коронавирусом, во многих странах вводятся чрезвычайные меры. Так, Франция отменила проведение полумарафона в Париже, приостановлена работа Лувра.
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Новости мира. География коронавируса расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, сообщили в программе...
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