Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге

В активе Соболенко 3615 очков. У Виктории Азаренко 991 балл и 56-я позиция, Александра Саснович имеет 561 очко (116-я позиция), Ольга Говорцова - 433 балла (142-е место).

Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти (8717 очков).

На этой неделе две белоруски сыграют на турнире в мексиканском Монтеррее. В перовом раунде Виктория Азаренко встретится со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек (71-й номер рейтинга WTA), а Ольга Говорцова будет соперничать с американкой Каролин Долхайд (131), сообщает БЕЛТА .

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