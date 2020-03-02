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Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге
02.03.2020 11:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В активе Соболенко 3615 очков. У Виктории Азаренко 991 балл и 56-я позиция, Александра Саснович имеет 561 очко (116-я позиция), Ольга Говорцова - 433 балла (142-е место).
Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти (8717 очков).
На этой неделе две белоруски сыграют на турнире в мексиканском Монтеррее. В перовом раунде Виктория Азаренко встретится со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек (71-й номер рейтинга WTA), а Ольга Говорцова будет соперничать с американкой Каролин Долхайд (131), сообщает
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Ещё неделю назад Соболенко занимала 13-ю строку в мировом рейтинге. Однако она улучшила свою позицию благодаря победе на престижном турнире в Дохе.
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