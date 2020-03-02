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Пожар на Вокзальной – Фото

02.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вечером 18 февраля диспетчер РОЧС принял сообщение о задымлении в подъезде в доме № 25 по улице Вокзальной. На место сразу выехали спасатели.

 

Пожар на Вокзальной – Фото

 

Когда подразделение прибыло, возгорание было ликвидировано, рассказал инспектор ИНиП РОЧС Илья Ерофеев. Разбудила хозяйку квартиры и ее сожителя бдительная соседка сверху.

 

Пожар на Вокзальной – Фото

 

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Вечером 18 февраля диспетчер РОЧС принял сообщение о задымлении в подъезде в доме № 25 по улице Вокзальной. На место сразу выехали спасатели.     Когда...
 
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