|
Пожар на Вокзальной – Фото
02.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вечером 18 февраля диспетчер РОЧС принял сообщение о задымлении в подъезде в доме № 25 по улице Вокзальной. На место сразу выехали спасатели.
Когда подразделение прибыло, возгорание было ликвидировано, рассказал инспектор ИНиП РОЧС Илья Ерофеев. Разбудила хозяйку квартиры и ее сожителя бдительная соседка сверху.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Валерия Дроздовская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 18 февраля диспетчер РОЧС принял сообщение о задымлении в подъезде в доме № 25 по улице Вокзальной. На место сразу выехали спасатели. Когда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)