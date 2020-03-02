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Международная компания Sensor Tower с головным офисом в Сан-Франциско откроет офис в Минске

02.03.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная компания Sensor Tower с головным офисом в Сан-Франциско готовится открыть отделение в Минске. Об этом dev.by рассказал сооснователь компании Оливер Йех.


Источник: блог Sensor Tower

Sensor Tower — это платформа аналитики, оптимизации, продвижения мобильных приложений для AppStore и Google Play, а также мониторинга эффективности рекламных кампаний. Одна из 50 Tech Companies to Know in 2020, по версии Builtin. Ее основали в 2013 году Оливер Йех и выходец из Украины Алексей Малафеев. Компания известна тем, что принципиально не берет инвестиции: получив 1 миллион долларов на seed-раунде, вышла на операционную прибыль и финансируется только за счёт выручки от клиентов. Такой путь развития основатели считают более устойчивым. В офисах в четырёх странах — США, Англии, Китае и Южной Корее — работает порядка 100 человек. Офис в Беларуси станет пятым.

Оливер Йех рассказал dev.by, что сначала они «просто приехали сюда в поиске инженеров», но после пары визитов в Минск поняли, что это то самое место, где им бы хотелось расширить свое присутствие. «Потому что здесь есть кадры, которые нам нужны, нам подходит бизнес-культура и общая культура в стране. Кроме того, здесь большое число игроков в сфере мобильной разработки — Flo, Gismart, Appodeal, Wargaming и др. — мы видим большие возможности для наших компаний-партнеров», — пояснил он.

Sensor Tower работает по распределенной модели. Компания не только комплектует офисы, но и нанимает отдельных сотрудников для дистанционной работы по всему миру. Кроме перечисленных стран, отдельные инженеры работают на Sensor Tower из Чехии, Испании, Бразилии, России. В Беларуси тоже все началось с сотрудничества с отдельными разработчиками. Сейчас белорусских сотрудников трое (чтобы отобрать их, пришлось провести 15−20 собеседований), в ближайшие год-полтора их число должно увеличиться до 10−15, будет создано юрлицо и оборудован офис. Компания за это время планирует вырасти до 150 человек.

При этом открывать отделения в России и Украине стартап поостерегся, так как счел ситуацию там нестабильной. В компании открыты три позиции: Software Engineer, Infrastructure; Ruby on Rails Developer и Senior Full-Stack Software Engineer.

О зарплате сооснователь Sensor Tower говорит лишь, что она измеряется пятизначными цифрами в год. Среди «плюшек», обозначенных в вакансиях, ежедневные обеды и ужины, страховка, массаж в офисе и особый отпуск — unlimited paid time off.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом открывать отделения в России и Украине стартап поостерегся, так как счел ситуацию там нестабильной.
 
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