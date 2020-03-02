«Так им и надо!». Комментаторы устроили танцы на костях после трагедии с сухим льдом на вечеринке блогера

Источник материала: Tut.by

Празднование дня рождения автора блога о лекарственных препаратах «Аптечный ревизорро» Екатерины Диденко закончилось трагедией . В бассейн банного комплекса, где проходило мероприятие, было высыпано 25 килограммов сухого льда, в результате чего три человека, включая и мужа Екатерины, погибли. Обсуждение трагедии в эти выходные затмило даже вездесущий коронавирус. Почему танцы на костях перестали быть моветоном, рассуждает наш колумнист Анна Петрова.

«Так им и надо! Заслужили!»

Как это часто бывает, все сразу же стали экспертами в вопросах взаимодействия сухого льда с водой. Одни обвиняли блогершу в том, что будучи фармацевтом, она не могла не предусмотреть трагедию, вторые утверждали, что здесь даже фармацевтическое образование ни к чему — это седьмой класс общеобразовательной школы. Третьи заявляли, что даже их малолетние дети знают: сухой лед трогать нельзя. Некоторые договорились до того, что девушка разработала спецплан по уничтожению мужа, да еще и подписчиков на горе накосила.

В адрес участников празднования — как погибших, так и выживших, вылилось немыслимое количество ненависти и оскорблений: «Так им и надо!», «Заслужили!», «Вечеринка имени Дарвина»…

А недавно в социальных сетях с тем же запалом обсуждали историю о том, как мать троих детей бросилась в ледяную прорубь, спасая тонущую собаку. Все закончилось хорошо, женщина — героиня. Но если на секунду предположить, что она бы, не дай бог, погибла, то реакция общественности была бы совершенно иной. В ее адрес точно также полились бы реки вот этого вот «где были ее мозги, надо было думать головой, как можно было не понимать, что это опасно, променяла семью на псину, оставила детей сиротами, дура». Чувствуете, какая тонкая грань?

И ведь каждый думает, что с ним-то такого никогда не случится. Хотя на самом деле никто в этой жизни ни от чего не застрахован, задним умом мы все крепки, а про сухой лед большинство комментаторов до этого инцидента знать не знало.

Но нет. Люди традиционно облачились в белое пальто и бросились обсуждать и осуждать погибших.

Те же самые люди, которые не пристегиваются в автомобилях. Которые скандалят, если таксист отказывается везти их с ребенком без детского кресла. Которые заряжают мобильные телефоны, лежа в ванной. Которые лезут посмотреть, что там с розеткой, не отключая электричество. Которые придумали шутку о том, что все несчастные случаи начинались со слов «Посмотри, как я могу». Люди, которые по пьяни вообще способны на все.

Правда в том, что жить вообще опасно, и мы ко многому не готовы. Да, в мире экстремальных селфи нелепых смертей становится больше, но значит ли это, что мы должны перестать сопереживать и сочувствовать чужому горю? И поможет ли кому-то эта волна хейтерства? Спасет ли хоть одну жизнь?

«Сейчас мы научим вас скорбеть»

Еще больше социальные сети активировались после того, как решили, что блогерша неправильно скорбит. В сети против девушки развернулась настоящая травля. Ее осуждают за то, что она не так страдает. Что выкладывает сториз. Что пиарится на крови. Что неискренне рыдает. Что красит ресницы.

Даже матери умершего мужа досталось: пользователи высмотрели ее в сториз блогерши и по позе (!) женщины сделали вывод, что ей смерть сына тоже безразлична.

«Выкладывать свои переживания на всеобщее обозрение не комильфо», — пишут пользователи социальных сетей. Да о чем мы говорим! Мы давно оставили все приличия, когда впервые завели аккаунт в «Одноклассниках»…













«Ее шпыняют за показное горе», — объясняют пользователи логику устроивших буллинг. Как будто это карт-бланш на любые высказывания.

Да горе, оно же может быть любым: и молчаливым, и громким, и показным, и скрытным. Потому что каждый справляется с болью как может, и нет никакой шкалы, нет никаких критериев «правильности». Даже если нам кажется, что инстаграм-фильтры и слишком много сториз в этой ситуации излишни, кто мы такие, чтобы судить?

Кроме того, инстаграм-жизнь для многих сегодня стала новой реальностью. Нравится нам это или нет, странно отрицать очевидное. И если общение с подписчиками может немного отвлечь девушку от происходящего кошмара, создает ощущение, что она не одна, то кому от этого хуже? Это ее жизнь, ее реальность.

Мы не верим в ее горе… А кто дал нам полномочия, чтобы верить или не верить, оценивать горе с режиссерской точки зрения?

Все происходящее — это ведь тоже разновидность виктимблейминга. Обвиняя в случившемся жертв, мы тем самым успокаиваем себя: ведь если мы будем вести себя правильно, четко следовать всем инструкциям, никогда не нырять в прорубь и не прыгать в бассейн с сухим льдом, то с нами никогда не случится ничего плохого. И мы будем жить вечно.

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