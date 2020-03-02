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В Минске в реке обнаружено тело женщины. Устанавливается её личность

02.03.2020 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске утром 2 марта обнаружено тело женщины.  

По информации Следственного комитета, на улице Семашко в реке Мышка сотрудники организации, осуществляющей очистку сливных каналов, обнаружили тело женщины.  

В Минске в реке обнаружено тело женщины. Устанавливается её личность
Фото: СК  

Устанавливается ее личность. На вид женщине около 40-50 лет. На месте происшествия работают следователи.  

Предварительно, при осмотре телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

По данному факту проводится проверка.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске утром 2 марта обнаружено тело женщины.   По информации Следственного комитета, на улице Семашко в реке Мышка сотрудники организации,...
 
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