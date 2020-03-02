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Hyundai Sonata получит удлиненную версию

02.03.2020 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этой весной китайское подразделение Hyundai начнет продажи удлиненной версии седана Sonata. Новинка получила удлиненную колесную базу (+50 миллиметров). Длина машины теперь составляет 4955 миллиметров. Появится ли такая модификация на других рынках, пока не известно, пишет Autonews.


В отличие от глобальной модели у китайской Sonata цифровая приборная панель объединена с дисплеем мультимедийной системы. Также у машины появился сенсорный блок управления климат-контролем.

Седан комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата составляет 170 лошадиных сил. Такой мотор работает с семиступенчатым «роботом». Также клиентам предложат 2,0-литровый мотор с отдачей 240 лошадиных сил. Этот агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.


Hyundai Sonata нового поколения дебютировал в апреле 2019 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Внешность автомобиля выполнили в соответствии с новой дизайнерской философией марки под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»).

 
 
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Новинка получила удлиненную колесную базу (+50 миллиметров). Длина машины теперь составляет 4955 миллиметров.
 
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