Hyundai Sonata получит удлиненную версию

Источник материала: Tut.by

Этой весной китайское подразделение Hyundai начнет продажи удлиненной версии седана Sonata. Новинка получила удлиненную колесную базу (+50 миллиметров). Длина машины теперь составляет 4955 миллиметров. Появится ли такая модификация на других рынках, пока не известно, пишет Autonews .





В отличие от глобальной модели у китайской Sonata цифровая приборная панель объединена с дисплеем мультимедийной системы. Также у машины появился сенсорный блок управления климат-контролем.

Седан комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата составляет 170 лошадиных сил. Такой мотор работает с семиступенчатым «роботом». Также клиентам предложат 2,0-литровый мотор с отдачей 240 лошадиных сил. Этот агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.





Hyundai Sonata нового поколения дебютировал в апреле 2019 года на мотор-шоу в Нью-Йорке . Внешность автомобиля выполнили в соответствии с новой дизайнерской философией марки под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»).