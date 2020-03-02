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Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку
Источник материала: СТВ
Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем удивить девушку, узнали в программе
Есть ли какие-то цветы, которые не рекомендуется дарить?
Анастасия Иваш, флорист:
Традиционные когда-то красные гвоздики – это моветон?
Анастасия Иваш:
Какой композицией можно удивить даже самых искушенных?
Анастасия Иваш:
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Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем удивить девушку, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Есть ли какие-то цветы, которые не рекомендуется...
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