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Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку

02.03.2020 12:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем удивить девушку, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Есть ли какие-то цветы, которые не рекомендуется дарить?

Анастасия Иваш, флорист:
Тюльпаны это символ 8 марта. У нас есть, например, заказчики, которые хотят сделать весенний букет без тюльпанов, пусть там будут любые другие цветы, но только не тюльпаны.

Традиционные когда-то красные гвоздики – это моветон?

Анастасия Иваш:
Уже все-таки красной гвоздики, мне кажется, нет на 8 марта. Мимозы есть красивые это все-таки символ 8 марта.

Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку

Какой композицией можно удивить даже самых искушенных?

Анастасия Иваш:
Я думаю, что букет с весенними цветами. Пусть там будут и нарциссы, и гиацинты, и лютики, есть такие весенние цветы, их очень любят девушки.

Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку

Люди в материале: Анастасия Иваш

 
 
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Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем удивить девушку, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Есть ли какие-то цветы, которые не рекомендуется...
 
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