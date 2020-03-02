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Белорусы заметили, что цены на медицинские маски заметно выросли. Почему так произошло

02.03.2020 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ладно у перекупов, но в аптеках марлевые повязки подорожали с 15−20 копеек за штуку до 1,1 — 1,2 рублей», поделилась своими наблюдениями одна из наших читательниц. Цены на маски в аптеках, где они есть, действительно разные — от 12 копеек до 1,3 рублей. FINANCE.TUT.BY попытался выяснить, почему такая разница в цене.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Беларуси вырос спрос на одноразовые медицинские маски. Из продажи этот товар пропал еще на прошлой неделе — разобрали. Власти заявили, что в минские аптеки «Белфармация» 29 февраля поступило около 100 тысяч многоразовых масок. Сегодня на склады «Белфармация» в Минске ожидается поставка еще около 1 миллиона масок. Их обещают также поставить в аптеки.

Пока аптеки ожидают поставки, особо предприимчивые люди, которые успели закупиться товаром заранее, стали продавать его через барахолки и другие сайты по ценам, зачастую в 2−3 раза превышающим аптечные. А некоторые покупатели заметили, что и в аптеках, где марлевые повязки еще остались, цены на них выросли.

— Ладно у перекупов, но в аптеках марлевые повязки подорожали с 15−20 копеек до 1,1 — 1,2 рублей. Куда смотрят власти? — задается вопросом один из покупателей аптек.

Мы поинтересовались, сколько маски стоят в разных регионах страны и есть ли они там вообще.

На сайте 103.by написано, что медицинские маски есть в наличие почти в трех сотнях аптек по стране. Цены на них начинаются от 12 копеек. Самые дорогие, по данным сайта, стоят 1,1 рубля, произведены они в Эстонии. Среди других поставщиков несколько белорусских предприятий, российское и китайское.

В некоторых регионах люди видели маски и дороже.

— В Новобелицком районе Гомеля одноразовых масок нет, вчера были только марлевые по 1,2 рубля, — рассказала нам читательница.

Жительница Чаусов говорит, что у них в городе в продаже тоже остались только марлевые многоразовые маски, которые стоят 1,3 рубля. Жители Орши написали, что у них марлевые стоят по 1,16 рубля, но есть они тоже далеко не во всех аптеках.

— Я покупала маски еще до всех этих сообщений про коронавирус в Беларуси. У нас в городе эпидемия гриппа, — рассказывает жительница одного из райцентров в Минской области. — Стоили они тогда по 24 копейки. В субботу в этой же аптеке мне сказали, что теперь маски стоят по 1,1 рубля. То есть цена выросла почти в 5 раз.

В минских аптеках пояснили, почему така разница в цене на медицинские маски.

— У нас уже давно нет масок в продаже. Когда они появятся, сказать сложно. Но те, что были, стоили они по 56 копеек. Да, в других аптеках были и дешевле, но не потому, что мы подняли цену, а там нет. Просто маски бывают разные и от разных поставщиков. Закупочные цены из-за этого отличаются, — пояснили в одной из частных аптек в столичной Серебрянке. — Соответственно и в рознице они будут стоить по-разному.

В еще одной аптеке этого района различия в ценах объяснили примерно так же.

— У нас маски уже давно раскупили, их нет в продаже. Когда привезут, не знаем. Говорят, предприятия не справляются со спросом. Но спрашивает про маски каждый второй покупатель. Стоили они у нас от 26 копеек до 1,3 рубля, — рассказывают работники аптеки. — Разница в ценах объясняется очень просто: маски были от разных производителей и разного качества. Марлевую многоразовую нельзя сравнивать с одноразовой по цене, потому что у них совершенно разная себестоимость. Марлевые у нас никогда не стоили по 15−20 копеек. Даже на одноразовые не было таких цен.

В аптеке также добавили, что «не могут взять и поставить наценку 500% на какой-либо товар, при любой проверке по этому поводу возникнут вопросы к ценообразованию».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мы спросили в аптеках, почему цены на медицинские маски везде разные.
 
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