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Белорусы заметили, что цены на медицинские маски заметно выросли. Почему так произошло
Источник материала: Tut.by
«Ладно у перекупов, но в аптеках марлевые повязки подорожали с 15−20 копеек за штуку до 1,1 — 1,2 рублей», поделилась своими наблюдениями одна из наших читательниц. Цены на маски в аптеках, где они есть, действительно разные — от 12 копеек до 1,3 рублей. FINANCE.TUT.BY попытался выяснить, почему такая разница в цене.
В Беларуси вырос спрос на одноразовые медицинские маски. Из продажи этот товар
Пока аптеки ожидают поставки, особо предприимчивые люди, которые успели закупиться товаром заранее,
— Ладно у перекупов, но в аптеках марлевые повязки подорожали с 15−20 копеек до 1,1 — 1,2 рублей. Куда смотрят власти? — задается вопросом один из покупателей аптек.
Мы поинтересовались, сколько маски стоят в разных регионах страны и есть ли они там вообще.
На сайте 103.by написано, что медицинские маски есть в наличие почти в трех сотнях аптек по стране. Цены на них начинаются от 12 копеек. Самые дорогие, по данным сайта, стоят 1,1 рубля, произведены они в Эстонии. Среди других поставщиков несколько белорусских предприятий, российское и китайское.
В некоторых регионах люди видели маски и дороже.
— В Новобелицком районе Гомеля одноразовых масок нет, вчера были только марлевые по 1,2 рубля, — рассказала нам читательница.
Жительница Чаусов говорит, что у них в городе в продаже тоже остались только марлевые многоразовые маски, которые стоят 1,3 рубля. Жители Орши написали, что у них марлевые стоят по 1,16 рубля, но есть они тоже далеко не во всех аптеках.
— Я покупала маски еще до всех этих сообщений про коронавирус в Беларуси. У нас в городе эпидемия гриппа, — рассказывает жительница одного из райцентров в Минской области. — Стоили они тогда по 24 копейки. В субботу в этой же аптеке мне сказали, что теперь маски стоят по 1,1 рубля. То есть цена выросла почти в 5 раз.
В минских аптеках пояснили, почему така разница в цене на медицинские маски.
— У нас уже давно нет масок в продаже. Когда они появятся, сказать сложно. Но те, что были, стоили они по 56 копеек. Да, в других аптеках были и дешевле, но не потому, что мы подняли цену, а там нет. Просто маски бывают разные и от разных поставщиков. Закупочные цены из-за этого отличаются, — пояснили в одной из частных аптек в столичной Серебрянке. — Соответственно и в рознице они будут стоить по-разному.
В еще одной аптеке этого района различия в ценах объяснили примерно так же.
— У нас маски уже давно раскупили, их нет в продаже. Когда привезут, не знаем. Говорят, предприятия не справляются со спросом. Но спрашивает про маски каждый второй покупатель. Стоили они у нас от 26 копеек до 1,3 рубля, — рассказывают работники аптеки. — Разница в ценах объясняется очень просто: маски были от разных производителей и разного качества. Марлевую многоразовую нельзя сравнивать с одноразовой по цене, потому что у них совершенно разная себестоимость. Марлевые у нас никогда не стоили по 15−20 копеек. Даже на одноразовые не было таких цен.
В аптеке также добавили, что «не могут взять и поставить наценку 500% на какой-либо товар, при любой проверке по этому поводу возникнут вопросы к ценообразованию».
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Мы спросили в аптеках, почему цены на медицинские маски везде разные.
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