Дело всех и каждого! 2 марта на Ивьевщине начался весенний месячник по благоустройству

Источник материала: Ивьевский край

2 марта в Ивьевском районе стартовал месячник по благоустройству, уборке и наведению санитарного порядка, который будет длиться на протяжении всего месяца. Он проводится с целью обеспечения должного санитарного содержания территорий объектов надзора и населенных мест Ивьевского района

Участие в нем должны принять все и каждый! Владельцы частных домовладений – привести в порядок свои территории, освободить от мусора, где есть необходимость – подремонтировать и подкрасить. Одним словом, навести образцовый порядок.

К руководителям предприятий, организаций всех форм собственности больше вопросов: «руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять меры по благоустройству, уборке и приведению в порядок фасадов зданий, подведомственных и закрепленных территорий.

Руководителям государственного учреждения «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» Ивьевской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдела землеустройства Ивьевского районного исполнительного комитета обеспечить необходимый контроль за наведением порядка на подведомственных и закрепленных территориях». Такие пункты содержит распоряжение Ивьевского районного исполнительного комитета «О проведении месячника по благоустройству, уборке и наведению санитарного порядка на территории Ивьевского района» .

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И. БУТУРЛЯ.