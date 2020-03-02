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Дело всех и каждого! 2 марта на Ивьевщине начался весенний месячник по благоустройству

02.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

2 марта в Ивьевском районе стартовал месячник по благоустройству, уборке и наведению санитарного порядка, который будет длиться на протяжении всего месяца.  Он проводится с целью обеспечения должного санитарного содержания территорий объектов надзора и населенных мест Ивьевского района

Участие в нем должны принять все и каждый! Владельцы частных домовладений – привести в порядок свои территории, освободить от мусора, где есть необходимость – подремонтировать и подкрасить. Одним словом, навести образцовый порядок.

К руководителям предприятий, организаций всех форм собственности больше вопросов: «руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять меры по благоустройству, уборке и приведению в порядок фасадов зданий, подведомственных и закрепленных   территорий.

Руководителям государственного учреждения «Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии» Ивьевской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдела землеустройства Ивьевского районного исполнительного комитета  обеспечить необходимый контроль за наведением порядка на подведомственных и закрепленных территориях». Такие пункты содержит распоряжение Ивьевского районного исполнительного комитета «О проведении месячника по благоустройству, уборке и наведению санитарного порядка на территории Ивьевского района» .

О том, как Ивьевщина будет становится чище, краше и уютнее, мы будем рассказывать на страницах нашей газеты, на сайте http://ivyenews.by и в социальных сетях. 

И. БУТУРЛЯ.

 
 
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2 марта в Ивьевском районе стартовал месячник по благоустройству, уборке и наведению санитарного порядка, который будет длиться на протяжении...
 
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