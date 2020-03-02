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Инновации и социальные инициативы. Восемь жителей Гродненщины представляют регион в финале республиканского проекта «100 идей для Беларуси» в Минске

02.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Инновации и социальные инициативы. Восемь жителей Гродненщины представляют регион в финале республиканского проекта «100 идей для Беларуси» в Минске

Минуя этап за этапом, на протяжении не одного месяца тысячи инициативных, идейных и деятельных участников республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» шли к финалу конкурса. Авторы лучших проектов по итогам многочисленных отборочных туров приглашены в Минск на заключительную защиту. Финал проекта «100 идей для Беларуси» стартует сегодня, 2 марта, и будет проходить два дня. На экспозиции будут представлены более 100 авторских разработок в разных номинациях. За звание лучших поборются и восемь представителей Гродненщины.

Доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета Александр Глуткин презентует медицинский проект. Разработанная им инновационная гидрогелевая матрица – прекрасная альтернатива раневой повязке при оказании первой помощи. Также этот стерильный, прозрачный, эластичный и достаточно прочный биоматериал, обладающий охлаждающей способностью, можно использовать в косметологических целях в качестве патчей для глаз.
 
Учащаяся средней школы №11 Гродно Полина Хлань презентует проект «Играй – изучай!». Это серия настольных игр о Гродно. Проект направлен на развитие воображения, смекалки, расширение знаний молодежи о городе и мотивирует к изучению его истории.
 
Авторскую разработку проведения упрощенного энергоаудита в школе презентует ученица средней школы №2 Гродно Яна Можетская.
 
Разработка инженера-физика радиологического отделения Гродненской университетской клиники Анны Легостаевой посвящена созданию аппликатора для проведения брахитерапии пациентам с немеланомным раком области носа, проект ассистента 2-й кафедры внутренних болезней Гродненского государственного медицинского университета Юлии Шелкович – методу профилактики рака пищевода у пациентов с нарушениями дыхания во сне, ассистента кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии медуниверситета Ольги Хотим – комбинированному методу лечения костных кист у детей с применением высокоинтенсивного лазерного излучения и костной пластики.
 

Оценит экспертный совет и проект педагога-психолога средней школы №2 г.п. Зельва Каролины Богданович «ZNOVA» по производству бумаги из тростника, а также проект студентки 2 курса инженерно-строительного факультета ГрГУ имени Янки Купалы Вероники Кастровой – «Композиционный материал на основе серосодержащих отходов ОАО «Гродно Азот».

#100 идей для Беларуси
Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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