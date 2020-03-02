Единый день безопасности. Каждое подобное мероприятие – на пользу нашим детям

Источник материала: Ивьевский край

Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях – одна из самых актуальных.

Жизнедеятельность человека, создание им в процессе развития индустриальной цивилизации комфортной искусственной среды обитания привели к возрастанию риска аварий и катастроф технических систем, к загрязнению и деградации естественной окружающей среды. Наличие в мире больших запасов ядерного оружия и других средств массового поражения людей, возрастание террористической угрозы приближает мир к опасной черте. Эти явления создали серьезные угрозы для жизни и здоровья человека, состояния генетического фонда людей. События, происходящие в мире, показывают прямую зависимость стабильности целых государств и выживаемости народов от подготовленности подрастающих поколений к распознаванию и предотвращению опасностей, от системы общественных и индивидуальных механизмов защиты государства и отдельной личности.













Для того чтобы подготовить человека к чрезвычайным ситуациям, научить находить выход из ситуаций, опасных для жизни и здоровья, с 20 февраля до 1 марта в Беларуси прошла республиканская акция «Единый день безопасности».

В эти дни в Ивьевском районе прошли целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

К примеру, в Юратишковском яслях-саду-средней школе был организован ряд мероприятий, направленных на формирование у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности.

На протяжении акции, в фойе учебного заведения демонстрировались видеоролики, рассказывающие о том, как защитить себя и близких во время каких-либо опасных ситуаций.

В группах дошкольного образования проведены игры, занятия и беседы: «Улица», «Спички не тронь», «Нам пожар не нужен», «Как не потеряться и как себя вести, если потерялись», «Это правило ты знай, дверь чужому не открывай», «Чтоб игрушка в воде не привела к беде».

Познавательную игру «Знатоки безопасности» провели и подготовили сотрудник отдела культурно-массовой и просветительской работы М. В. Длужневская и классный руководитель 4-го класса Т. Е. Аленцинович.

Заведующая городской библиотекой Ж. И. Гришукевич в группах продленного дня провела увлекательную игру «Мир без опасности».

Уроки безопасности совместно с фельдшером-валеологом М. А. Кевра провели классные руководители для ребят из начальных классов среднего звена.

Ребята постарше, учащиеся 10-11 классов, с экскурсией посетили ПАСП-17 в г.п. Юратишки, где узнали много нового о профессии спасателя, а также смогли увидеть, как работает оборудование пожарной машины.

Также совместно с сотрудником ПАСП-17 в учреждении образования прошла учебная эвакуация, где в очередной раз школьники на практике закрепили полученные знания.

Особенно интересной и запоминающейся для ребят из 10-11 классов стала встреча с представителями субъектов профилактики правонарушений: прокуратуры Ивьевского района, районного военного комиссариата, районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Заместитель прокурора Ивьевского района Виктор Францевич Жидель рассказал ребятам о проступках, правонарушениях и преступлениях, их отличии, о возрасте, с которого наступает ответственность, какими бывают наказания для несовершеннолетних и какими могут быть последствия в будущем не только для правонарушителя, но и для его семьи.

На конкретных примерах из уголовно-судебной практики Виктор Францевич объяснил школьникам, почему суд за совершение одинаковых преступлений может назначить разные наказания подсудимым, привел реальные примеры осуждения подростков за преступления в сфере нарушения антиалкогольного законодательства, за причинение вреда здоровью различной тяжести.

В ходе обсуждения полученной информации подростки задавали много вопросов. Например, их интересовало, могут ли исключить из школы за правонарушения, какими могут быть препятствия для трудоустройства в правоохранительные органы после административных наказаний, как стать прокурором и другие.

О том, как и где получить профессию, позволяющую прийти на службу в МЧС, старшеклассникам рассказал заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению РОЧС Владимир Васильевич Карасев.

В ходе встречи РОЧС Владимир Васильевич акцентировал внимание ребят на том, что спасатель должен обладать определенными качествами и чертами характера: быстротой реакцией, смелостью, ловкостью, дисциплинированностью.

В очередной раз спасатель напомнил о мерах пожарной безопасности дома, в быту и общественных местах, также предостерег подростков об опасностях, которые могут их подстерегать при выходе на неокрепший лед на открытых водоемах.

Начальник группы призыва на военную службу майор военного комиссариата Ивьевского района Максим Аркадьевич Ляшкевич в ходе содержательной беседы познакомил школьников с правилами призыва на военную службу, рассказал о современном оснащении различных родов войск, о солдатских буднях. Ребятам интересно было узнать, как организован быт современного военнослужащего, питание, общение с родными и близкими.

Получился не просто диалог, а скорее доверительная беседа. В череде вопросов, задаваемых молодыми людьми, была и тема будущей призывной кампании. Ребята интересовались и службой по контракту.

Подытожив встречу, Виктор Францевич отметил: «Диалог, который сегодня состоялся, показывает, насколько прогрессивная растет у нас молодежь. Каждое подобное мероприятие – на пользу нашим детям. Мы сегодня обсудили большое количество самых разнообразных тем. Они заинтересованы в развитии будущего нашей страны и республики, а это не может не вызывать гордость за подрастающее поколение».

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото автора.