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Уилл Смит разместил видео из Минска в своем Instagram
02.03.2020 14:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Голливудский актер Уилл Смит («Люди в чёрном», «Я – легенда», «Отряд самоубийц») опубликовал видео из Минска в своем аккаунте Instagram. Он нашел запись репетиции парада в 2017 году, когда в Минске танк врезался в столб. Смит подписал видео: «Вечер субботы. Пей с ответственностью».
Напомним, происшествие с танком произошло 24 июня в районе станции метро «Московская». Водитель не справился с управлением и въехал в столб, при этом повредив дерево и газон. Министерство обороны тогда заявило, что дорога была слишком скользкой из-за дождей.
За несколько часов в Instagram Смита видео с белорусским танком набрало несколько миллионов просмотров. В комментариях к посту люди начали спорить, откуда взялся танк. Многие подумали, что видео снято в России. Но белорусы отстояли видео, снятое в Минске. В итоге Смит поставил геотэг на публикации – Minsk, Belarus, и отметил аккаунт
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Видео с белорусским танком в аккаунте актера посмотрели более 4 миллионов раз.
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