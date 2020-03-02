ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уилл Смит разместил видео из Минска в своем Instagram

02.03.2020 14:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Уилл Смит разместил видео из Минска в своем Instagram
facebook.com

Голливудский актер Уилл Смит («Люди в чёрном», «Я – легенда», «Отряд самоубийц») опубликовал видео из Минска в своем аккаунте Instagram. Он нашел запись репетиции парада в 2017 году, когда в Минске танк врезался в столб. Смит подписал видео: «Вечер субботы. Пей с ответственностью».

Напомним, происшествие с танком произошло 24 июня в районе станции метро «Московская».

Уилл Смит разместил видео из Минска в своем Instagram В Минобороны объяснили, почему на репетиции парада танк врезался в столб
Водитель не справился с управлением и въехал в столб, при этом повредив дерево и газон. Министерство обороны тогда заявило, что дорога была слишком скользкой из-за дождей.

За несколько часов в Instagram Смита видео с белорусским танком набрало несколько миллионов просмотров. В комментариях к посту люди начали спорить, откуда взялся танк. Многие подумали, что видео снято в России. Но белорусы отстояли видео, снятое в Минске. В итоге Смит поставил геотэг на публикации ­– Minsk, Belarus, и отметил аккаунт «Беларусь головного мозга», который ведет сотрудник «Радио Свобода» Игорь Лосик.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с белорусским танком в аккаунте актера посмотрели более 4 миллионов раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин сообщил об исполнении бюджета в январе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика