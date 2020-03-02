Уилл Смит разместил видео из Минска в своем Instagram

Голливудский актер Уилл Смит («Люди в чёрном», «Я – легенда», «Отряд самоубийц») опубликовал видео из Минска в своем аккаунте Instagram. Он нашел запись репетиции парада в 2017 году, когда в Минске танк врезался в столб. Смит подписал видео: «Вечер субботы. Пей с ответственностью».

Напомним, происшествие с танком произошло 24 июня в районе станции метро «Московская». В Минобороны объяснили, почему на репетиции парада танк врезался в столб