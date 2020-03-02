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В День посткроссера в Ганцевичах можно будет отправить открытки со скидкой

02.03.2020 14:10 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В День посткроссера в Ганцевичах можно будет отправить открытки со скидкой

Как сообщается на официальном сайте РУП «Белпошта», 6 марта во всех отделениях почтовой связи пройдет акция «День посткроссера» — при отправке 10 и более международных почтовых карточек вы получаете скидку 10%.

Посткроссинг — это международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками. «Сюрприз в вашем почтовом ящике» — основной девиз посткроссинга.

Присоединяйтесь к проекту и получите возможность познакомиться с достопримечательностями других стран и городов, практики иностранных языков и найти друзей по всему миру!

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Теги: знакомства
 
 
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Как сообщается на официальном сайте РУП «Белпошта», 6 марта во всех отделениях почтовой связи пройдет акция «День посткроссера» — при отправке 10
 
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