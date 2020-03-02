Чиновников просят взяться за «секонд». Сколько в Беларусь ввозят б/у одежды и из каких стран

Источник материала: Tut.by

«Беллегпром» снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Глава концерна заявила, что поддерживает «честную конкуренцию» и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц». FINANCE.TUT.BY посмотрел, из каких стран в Беларусь попадает б/у одежда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам руководителя «Беллегпрома» Татьяны Лугиной, в 2019 году было завезено товара по категории «секонд-хенд» на 78 миллионов долларов.

Изкаких стран и на какие суммы везут в Беларусь «секонд»

По данным Белстата, в прошлом году Беларусь импортировала б/у одежды на 182,3 тысячи рублей или 87,3 тысячи долларов. Для сравнения: в 2018 году эта сумма составила почти 74,2 тысячи долларов, в 2017-м — 49,3 тысячи, в 2016-м — 20,2 тысячи, в 2015-м 17,2 тысячи.

Активнее всего этот товар мы завозим из Литвы (на 60 тысяч рублей в 2019 году), Нидерландов (почти на 14,6 тысячи рублей), Польши (почти на 9,6 тысячи рублей), Италии (почти на 6,7 тысячи рублей), Великобритании (почти на 3,5 тысячи рублей), Латвии (почти на 2,8 тысячи рублей). Почти на 77,8 тысячи товар поступил из «неизвестной страны».

«Секонд» к нам такпопадает в том числе и из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Болгарии, Гондураса, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Китая, Канады, Омана, ОАЭ, Норвегии, Латвии, Пакистана, России, США, Чехии.

Беларусь не только импортирует, но и экспортирует "секонд"

При этом Беларусь также экспортирует «секонд». 16,1 тысячи долларов. В основном — в Россию (чуть больше 16 тысячи долларов в прошлом году), остальное — в Казахстан, Пакистан и Испанию.

В 2018 году мы экспортировали б/у одежды почти на 11,1 тысячи долларов, в 2017-м — 8,4 тысячи, в 2016-м — 1,6 тысячи, в 2015-м — всего на 421 доллар.

Опрос «Беллегпром» предлагает убрать магазины секонд-хенд из крупных городов. Как вы относитесь к этому предложению? Поддерживаю, нужно убрать из крупных городов 2% Нужно полностью отказаться от "секонда" 3% Пусть работают «секонды», но можно обложить их дополнительным налогом 3% Не нужно вводить никакое госрегулирование по "секонду" 30% "Беллегпрому" больше нечем заняться? 60% Ваш вариант ответа 2% Спасибо за участие в опросе 9 286 голосов