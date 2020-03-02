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Белоруска Анна Карасёва в паре с лошадью Зодиак стала второй на международном турнире по выездке

02.03.2020 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анна Карасёва в паре с лошадью по кличке Зодиак завоевала серебро международного турнира по выездке уровня 5-ти звезд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анна Карасёва в паре с лошадью Зодиак стала второй на международном турнире по выездке

Стоит отметить, что на такие соревнования наша спортсменка впервые получила именное приглашение. В первый день турнира Анна и Зодиак показали пятый результат в программе «Большой приз». В программе «Большой приз специальный» белорусскому дуэту удалось проявить себя еще лучше: второе место.

Белоруска Анна Карасёва в паре с лошадью Зодиак стала второй на международном турнире по выездке

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Победителю соревнований – паре из Ирландии – Карасева с Зодиаком уступили меньше 1 %. Бронзу завоевали представители Германии.

Люди в материале: Анна Карасева

 
 
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Новости Беларуси. Анна Карасёва в паре с лошадью по кличке Зодиак завоевала серебро международного турнира по выездке уровня 5-ти звезд, сообщили в программе...
 
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