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Госкомимущества утвердило перечень неиспользуемого имущества для вовлечения в хозоборот
02.03.2020 14:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В 2020 году вовлечь в хозяйственный оборот планируется 33 неиспользуемых или неэффективно используемых объекта, находящихся в госсобственности.
Соответствующий приказ Государственного комитета по имуществу подписан 25 февраля, сообщили в комитете.
Перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, для вовлечения его в хозяйственный оборот в 2020 году включает 33 объекта, на принятие решений по распоряжению которыми уполномочены облисполкомы и Минский горисполком.
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В 2020 году вовлечь в хозяйственный оборот планируется 33 неиспользуемых или неэффективно используемых объекта, находящихся в госсобственности.
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