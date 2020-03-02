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Госкомимущества утвердило перечень неиспользуемого имущества для вовлечения в хозоборот

02.03.2020 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В 2020 году вовлечь в хозяйственный оборот планируется 33 неиспользуемых или неэффективно используемых объекта, находящихся в госсобственности.

Соответствующий приказ Государственного комитета по имуществу подписан 25 февраля, сообщили в комитете. 

Перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, для вовлечения его в хозяйственный оборот в 2020 году включает 33 объекта, на принятие решений по распоряжению которыми уполномочены облисполкомы и Минский горисполком.

 
 
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В 2020 году вовлечь в хозяйственный оборот планируется 33 неиспользуемых или неэффективно используемых объекта, находящихся в госсобственности.
 
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