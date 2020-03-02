Госкомимущества утвердило перечень неиспользуемого имущества для вовлечения в хозоборот

Источник материала: Ежедневник

В 2020 году вовлечь в хозяйственный оборот планируется 33 неиспользуемых или неэффективно используемых объекта, находящихся в госсобственности.

Соответствующий приказ Государственного комитета по имуществу подписан 25 февраля, сообщили в комитете.

Перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, для вовлечения его в хозяйственный оборот в 2020 году включает 33 объекта, на принятие решений по распоряжению которыми уполномочены облисполкомы и Минский горисполком.