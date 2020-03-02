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На Филиппинах мужчина захватил в заложники 30 человек
Источник материала: СТВ
Новости Филиппин. Захват заложников на Филиппинах. В торговом центре в пригороде Манилы вооруженный мужчина удерживает около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным правоохранителей, злоумышленник – бывший охранник, которого накануне уволили из этого торгового центра. Полиция прибыла сразу после сообщений о стрельбе, в результате которой был ранен один из сотрудников службы безопасности. Пострадавшего доставили в больницу.
Все остальные, кто находился в здании, были эвакуированы. Полиция ведет переговоры с захватчиком.
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Новости Филиппин. Захват заложников на Филиппинах. В торговом центре в пригороде Манилы вооруженный мужчина удерживает около 30 человек, сообщили в программе...
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