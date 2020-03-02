На первых весенних торгах доллар не смог удержаться на максимуме

Напомним, что по итогам февраля валютная корзина подорожала на 1,68%. Это в 11 раз больше, чем было в январе 2020.





Курс доллара упал на 0,0049 BYN до 2,2342 BYN/USD. На прошлой неделе американец подорожал на 0,0271 BYN (+1,23%), а за весь февраль на 0,1011 BYN (+4,73%).





Кус евро поднялся всего на 0,0028 BYN до 2,4703 BYN/EUR. Выше этой отметки евро не поднимался уже 395 дней (чуть более 13 месяцев).





За последние восемь торгов стоимость европейской валюты взлетела на 0,0916 BYN. По итогам февраля курс евро подскочил на 0,1106 BYN (+4,69%).





До абсолютного максимума сегодня евро не хватило чуть более 2-х копеек. Напомним, что 12 февраля 2016 года (более четырёх лет назад) средневзвешенный курс евро на торгах БВФБ составил 2,4956 BYN и выше пока не поднимался.





Курс российского рубля вырос сразу на 0,0257 BYN до 3,3663 BYN/100 RUB и покинул минимум за два с половиной месяца.





Сегодня российский рубль отыграл менее половины обвала, который случился в минувшую пятницу, когда сотня российских рублей рухнула в цене на 0,0619 BYN.





Белорусский рубль по итогам февраля 2020 смог укрепиться только к российскому рублю, который подешевел на 0,0451 BYN (−1,33%).









Центробанк России

Надежда на восстановление нефтяных цен позволила российскому рублю укрепиться к доллару и евро на утренних торгах Московской биржи.





Банк РФ принял решение резко опустить официальный курс доллара расчётами на завтра сразу на 66 копеек до 66,3274 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра снизился на 31 копейку до 73,4178 российских рублей и оставил максимум за полгода.





Итоги февраля 2020 для российского рубля

Доллар с начала февраля подорожал на 3,85 рубля (+6,10%), а с начала года на +5,09 рубля (+8,21%).





Евро за февраль укрепился на 4,13 рубля (+5,93%). С начала года стоимость евровалюты выросла на 4,35 рубля (+6,26%).