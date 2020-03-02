В районной библиотеке Масленичные традиции и символы

Источник материала: Ивьевский край

"Они хранили в жизни мирной

Привычки милой старины.

У них на масленице жирной

Водились русские блины".

А.С. Пушкин.









На масленичной неделе, 27 февраля, iирокая Масленица распахнула двери Ивьевской районной библиотеки для участников любительского объединения "Ивьевчанка", где прошел фольклорный вечер "В библиотеку на блины".

Гостям рассказали о масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней спячки. Присутствующие "перелистали" страницы масленичного календаря, вспомнили, как называется каждый день праздничной недели, делились друг с другом рецептами приготовления блинов и начинок, читали стихи и пели песни о Масленице. Закончился праздник дегустацией блинов с вареньем, медом и чаепитием.

Библиотекари отдела обслуживания и информации постарались доставить участникам мероприятия как можно больше радости, обогатить его новыми, яркими впечатлениями.

Т. Чеперук, заведующая отделом обслуживания и информации.