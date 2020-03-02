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В районной библиотеке Масленичные традиции и символы

02.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

"Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины.
У них на масленице жирной
Водились русские блины".
А.С. Пушкин.

В районной библиотеке Масленичные традиции и символы

В районной библиотеке Масленичные традиции и символы

На масленичной неделе, 27 февраля, iирокая Масленица распахнула двери Ивьевской районной библиотеки для участников любительского объединения "Ивьевчанка", где прошел фольклорный вечер "В библиотеку на блины".
Гостям рассказали о масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней спячки. Присутствующие "перелистали" страницы масленичного календаря, вспомнили, как называется каждый день праздничной недели, делились друг с другом рецептами приготовления блинов и начинок, читали стихи и пели песни о Масленице. Закончился праздник дегустацией блинов с вареньем, медом и чаепитием.
Библиотекари отдела обслуживания и информации постарались доставить участникам мероприятия как можно больше радости, обогатить его новыми, яркими впечатлениями.
Т. Чеперук, заведующая отделом обслуживания и информации.

 
 
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"Они хранили в жизни мирнойПривычки милой старины.У них на масленице жирнойВодились русские блины".А.С. Пушкин. На масленичной неделе, 27...
 
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