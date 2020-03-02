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Что будет, если ударить по огромной сетке с водой (это по-настоящему впечатляет!)
Источник материала: Tut.by
Мужчина из Австралии снял эффектное видео на ферме, где для защиты растений используются огромные садовые сетки. Они служат для того, чтобы оборонять их от сильных осадков, палящего солнца и вредителей. После дождя на сетках скапливается много воды, и если хорошо встряхнуть их, можно увидеть впечатляющее зрелище. Посмотрите, что произойдет!
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