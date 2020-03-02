Первые данные проведенной в прошлом году переписи озвучила журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Население Беларуси составляет чуть более 9,4 млн человек. В Минске, согласно переписи, проживают более 2018 тыс. человек. Далее по численности идет столичный регион — свыше 1471 тыс., Гомельская область — более 1388,5 тыс., Брестская — более 1348 тыс., Витебская — более 1135,7 тыс., Гродненская — свыше 1026,8 тыс. Самая малочисленная — Могилевская область с 1024,7 тыс. жителей.

Оказалось, что в городах проживает более 7 млн 299 тысяч белорусов, а это 77,5% населения страны. Что же касается тех, кто живет в сельской местности, то если в 2009 году сельчан было 2 миллиона 437 тысяч (26%), то в 2019 году — более 2 млн 113 тысяч (22,5%).

Если говорить о соотношении мужчин и женщин, то оно сложилось так: 46,2% и 53,8% (4 351 473 мужчин и 5 061 973 женщин).

Перепись населения Беларусь проходила с 4 по 30 октября 2019 года. На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте. Возможностью самостоятельно заполнить опросники в интернете воспользовались около 2 млн. 24 тыс. человек.

По материалам сети Интернет.