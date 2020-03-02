«Огонек» собрал друзей

На базе оздоровительного комплекса «Огонек» прошел турнир по мини-футболу. В состязаниях приняли участие команды не только Смолевичского района, но и гости из Минска и Минской области.

«Огонек» уже неоднократно собирает друзей-спортсменов, ведь здесь они могут не только сразиться в любимом виде спорта, но и хорошо провести время на свежем воздухе в живописном уголке Смолевиччины.

В турнире приняли участие команды «Аэропорт», «Штурм», «Бластерс», «Водоканал», «Слобода», «Хоккей», «Феникс» и команда ФК «Забор».

Основной целью турнира является не только пропаганда здорового образа жизни, но и популяризация футбола в регионе, обмен опытом среди команд-любителей, выявление сильнейших команд и лучших футболистов района на любительском уровне.

В результате призовая тройка сформировалась следующим образом: победу одержала команда «Аэропорт», серебро турнира – у команды «Феникс» , на третьей ступени пьедестала – команда ФК «Забор».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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