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Как вести себя в соцсетях во время Великого поста

02.03.2020 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: in-reutov.ru

Об этом рассказал Папа римский.

Во время проповеди на площади Святого Петра понтифик призвал верующих «отказаться от бесполезных слов, сплетен, слухов, болтовни и поговорить с Господом на ты».

«Мы живем в атмосфере, загрязненной словесным насилием. Слишком много оскорбительных и вредных слов становятся все популярнее в интернете. Сегодня люди оскорбляют друг друга так же легко, как будто говорят "Добрый день"», — цитирует Папу римского РБК.

Великий пост в этом году начался 2 марта и продлится до 18 апреля.

 
 
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