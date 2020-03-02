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Как вести себя в соцсетях во время Великого поста
02.03.2020 15:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: in-reutov.ru
Об этом рассказал Папа римский.
Во время проповеди на площади Святого Петра понтифик призвал верующих «отказаться от бесполезных слов, сплетен, слухов, болтовни и поговорить с Господом на ты».
«Мы живем в атмосфере, загрязненной словесным насилием. Слишком много оскорбительных и вредных слов становятся все популярнее в интернете. Сегодня люди оскорбляют друг друга так же легко, как будто говорят "Добрый день"», — цитирует Папу римского
Великий пост в этом году начался 2 марта и продлится до 18 апреля.
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Об этом рассказал Папа римский.
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