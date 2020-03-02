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В Буда-Кошелево будут судить подростка, ударившего приятеля

02.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелево будут судить подростка, ударившего приятеля

Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении подростка из Буда-Кошелевского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Инцидент произошел 12 сентября 2019 года во дворе одной из школ района. Ссора подростков переросла в потасовку, во время которой один несколько раз ударил руками и ногами другого. Один из ударов пришелся в область шеи. Парень потерял сознание. «Тупая травма рефлексогенной зоны шеи привела к рефлекторной остановке сердца школьника», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гомельской области. Изучив материалы дела, прокурор согласился с квалификацией действий обвиняемого по ч.1 ст.144 УК. Мера пресечения осталась без изменения — несовершеннолетний под присмотром родителей.

Прокуратура области также внесла представление в главное управления образования региона с требованием принять дополнительные меры к обеспечению охраны жизни и здоровья детей. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
 
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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении подростка из Буда-Кошелевского района, обвиняемого в причинении смерти по...
 
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