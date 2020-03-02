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Видели главных близняшек мирового биатлона? Они выступают за Беларусь и очень эффектны

02.03.2020 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На чемпионате Европы в Раубичах Елена Кручинкина завоевала золото пасьюта. Самым популярным вопросом, который журналисты адресовали ей и сестре Ирине после финиша, был следующий: «Не жалеете ли, что год назад сменили Россию на Беларусь?». Биатлонистки в один голос отвечали, что переход себя полностью оправдал, а белорусский флаг уже стал для них родным. В материале SPORT.TUT.BY — история главных близняшек мирового биатлона (и много красоты из инстаграма сестер).


Фото из инстаграма Ирины Кручинкиной

Елена и Ирина Кручинкины родились в Мордовии. Старшая из близняшек — Лена. Она же, по словам сестры, более боевая и напористая.

До 2018 года Кручинкины выступали за команду республики Мордовия. Но в основу сборной России им так и не удалось пробиться.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

После ухода из спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино летом 2018 года Белорусская федерация биатлона предложила 23-летним россиянкам выступать за нашу команду.

— В основу российской сборной они не попали, а тут представился реальный шанс выступать на этапах Кубка мира и чемпионате мира, — комментировал переход гонщиц глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. — В результате девочки раскрылись. Навязывали конкуренцию россиянкам, в отдельных стартах даже обыгрывали наших спортсменок.


Фото из инстаграма Ирины Кручинкиной

— Я считаю, мы поступили правильно, не препятствуя их переходу. Кручинкины нашли свое место, работают и довольны своей спортивной жизнью. А иначе могли вовсе завершить карьеру.

На чемпионате Европы 2020 года Елена Кручинкина показала лучший результат в карьере, пройдя гонку преследования с четырьмя нулями и выиграв золото.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Последние метры дистанции чемпионка прошла в руках с белорусским флагом.

— Беларусь уже стала родной. Очень ценно, что нас с сестрой пригласили выступать за эту страну. Мы счастливы, что наши мечты осуществляются именно здесь и мы оказываемся полезны Беларуси, — заявила чемпионка Европы.


Фото: Денис Костюченко, БФБ

На Кубке мира лучшим ее результатом в личных гонках является 16 место в спринте. Кстати, показала она его всего полтора месяца назад на этапе в Рупольдинге.

— Наконец появилась уверенность, что могу стрелять все четыре рубежа на ноль. А это самое главное — психологически осознавать, что тебе это по силам, — поделилась ощущениями Елена.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

У Ирины же текущий сезон складывается слабо — она пробежала всего шесть личных гонок на Кубке мира (лучшее место — 43-е в преследовании Анси).

— Этот сезон запишу в свой худший, — призналась биатлонистка. — Нет сил бороться, самочувствие ужасное. Связываю с тем, что мне не хватило скоростной работы, [тренеры] дали пробежать мало стартов — всего девять за сезон. Хотя спортсмены обычно бегут столько гонок за два этапа.


Фото из инстаграма Ирины Кручинкиной

Фото из инстаграма Ирины Кручинкиной

При этом в минувшем сезоне 2018/2019 у Ирины Кручинкиной был даже личный подиум на Кубке IBU — серебро в спринте.

— Надеюсь, поговорим с тренерами и в следующем году исправим ситуацию, — резюмировала спортсменка.

Ирина поддерживает сестру и уверена, что переход в Беларусь себя оправдал.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

— Здесь нам дают возможность реализоваться на международных стартах. Мы можем бегать и бороться с лидерами. Главное, хорошо подвестись к гонкам и справиться со стрельбой.

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В материале SPORT.TUT.BY - история главных близняшек мирового биатлона (и много красоты из инстаграма сестер Кручинкиных).
 
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